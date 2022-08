Lyt til artiklen

Nu er det ikke længere bjerget, der udgør den største risiko for sikkerheden.

Derimod er det antallet af klatrere.

Sådan fortæller forfatter og bjergbestiger Jon Gangdal om verdens højeste bjerg Mount Everest til Dagbladet.

Hans melding er nemlig klar: Der kan ikke være så mange mennesker, der skal til toppen på samme tid.

Derfor mener han, at der skal trækkes lod blandt klatrerne for at afgøre, hvem der må tage turen hele vejen til toppen.

»Der skal etableres en kvoteordning med et begrænset antal personer fra hver ekspedition, der kan nå toppen. Så får de trukket lod internt om, hvem der får første, anden og tredje chance,« fortæller han.

Der er på nuværende tidspunkt allerede indført skærpede krav til hver enkelt klatrers kvalifikationer, men det er ikke tilstrækkeligt og er for let at omgå, mener den erfarne klatrer.

Før i tiden var succeskriteriet for en vellykket ekspedition, at få én person til tops. Men i dag er situationen helt anderledes, hvor målet er at få alle til tops.

Denne udvikling betyder også, at belastningen på bjergene bliver meget større.

Der er sket en voldsom udvikling, som hænger sammen med, at der har været meget mere brug af faste reb, stiger og meget mere hjælp per klatrer.

Tidligere var det et krav, at alle skulle kunne klatre selv.

I dag er der cirka 150 bestigninger af Mount Everest, og omkring 3.000 klatrere besøger bjerget på én sæson.