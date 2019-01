Lavere produktion, øget rente og handelskonflikten mellem USA og Kina er blandt årsagerne til svagere vækst.

Verdensøkonomien vil både i år og næste år vokse langsommere end ventet. Årsagerne skal findes i øgede handelsspændinger og lavere produktion.

Sådan lyder den seneste prognose fra Verdensbanken sent tirsdag aften.

Ifølge Verdensbanken vil verdens samlede bruttonationalprodukt (bnp) vokse med 2,9 procent i 2019 og 2,8 procent året efter.

Det er lavere end forrige prognose, som blev præsenteret i juni. Dengang anslog Verdensbanken, at økonomien i 2019 ville vokse med tre procent.

Udviklingen hænger sammen med handelskonflikten mellem USA og Kina, der har varet siden marts 2018.

Handelskonflikten og de øgede toldsatser har allerede haft konsekvenser for begge lande. Men også i år og næste år kan konsekvenserne mærkes.

USA's økonomiske vækst er for indeværende år nedjusteret fra 2,9 procent til 2,5 procent. Næste år forventes en yderligere nedjustering til 1,7 procent. For Kina gælder en nedjustering fra 6,5 procent til 6,2 procent for indeværende år.

Også de 19 eurolandes økonomier er blevet nedjusteret fra 1,9 procent til 1,6 procent i 2019. Til sammenligning voksede verdensøkonomien sidste år med tre procent og 3,1 procent i 2017.

