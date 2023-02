Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er noget af en selfie, det amerikanske forsvarsministerium nu har offentliggjort.

Det skriver blandt andet The Guardian.

Billedet er taget fra 18.200 meters højde og er dermed naturligt nok taget fra et fly. Nærmere bestemt fra et militært opklaringsfly af U-2-klassen.

Det viser en kinesisk spionballon over USA og blev taget 3. februar. Dagen efter blev ballonen skudt ned af det amerikanske militær.

Og det er noget af en ballon.

Den er 60 meter høj og på størrelse med tre busser.

På billedet kan man også se de store solpaneler, der sørger for strøm til styresystemet.

Ballonen blev første gang registreret i amerikansk luftrum 28. januar. Den blev blandt andet set over Montana. Her fløj den hen over de såkaldte 'Missile Fields', hvor 140 atomraketter er oplagret.

Ballonen udløste en diplomatisk krise mellem USA og Kina, og internt i USA fik præsident Joe Biden hård kritik for ikke at skudt den ned noget før.

Til kineserne sendte Biden en klar advarsel om, at den slags ikke måtte gentage sig.

I de følgende dage blev flere balloner skudt ned, men det viste sig, at de ikke umiddelbart havde noget med den store ballon at gøre. Det er endnu ikke blevet bekræftet, om de også kom fra Kina.

Kineserne blev ved med at insistere på, at det drejede sig om en vejrballon, der var kommet ud af kurs, mens amerikanerne insisterede på, at den blev anvendt til spionage.

Krisen førte til, at den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, aflyste et ellers planlagt besøg i Beijing.