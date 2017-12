En amerikansk frisør ved navn Khaled A. Shabani fra Madison, Wisconsin, blev onsdag anholdt efter en noget bizar episode.

For frisøren gav en kunde en frisure, der mest af alt ligner et uheldigt møde med en plæneklipper. Derudover klippede han angiveligt i kundes øre med vilje, skriver The Wisconsin State Journal.

Den 22-årige mand skulle klippes i siderne, ligesom han skulle studses lidt i toppen.

Og den 22-årige sad åbenbart ikke stille nok, mente Khaled Shabani, der rev den 22-årige i øret og efterfølgende kørte trimmeren gennem håret, så den efterlod en bred skaldet stribe.

»Det er i sig selv ikke kriminelt at give nogen en grim frisure, men du bliver arresteret for bevidst at klippe folk i øret med en saks,« siger Joel DeSpain, der er talsmand hos politiet i Madision, til Wisconsin State Journal.

Det var en noget alternativ frisure, som en 46-årig frisør efterlod en 22-årig kunde med. Foto: MADISON POLICE DEPARTMENT Det var en noget alternativ frisure, som en 46-årig frisør efterlod en 22-årig kunde med. Foto: MADISON POLICE DEPARTMENT

Efter at have været hos frisøren valgte den 22-årige kunde at tage hjem, og efterfølgende fik han klippet resten af håret af hos en anden frisør.

46-årige Khaled Shabani hævdede, at det var et uheld, at han klippede manden i øret, da han blev hentet af politiet.

Efter episoden er han dog blevet løsladt, og han har fået en bøde for uordentlig adfærd.



Khaled Shabani holder dog fortsat fast i, at han ikke ramte kundens øre med vilje.

Har du hørt nytårs-udgaven af BTMX-podcasten 'Vi elsker clickbait'? Download den gratis i iTunes eller lyt med herunder: