Tabte indtægter for 2.880.000.000.000 kr. På bare et halvt år.

Beløbet er så svimlende stort, at det ikke er til at begribe. Det er konsekvenserne næsten heller ikke.

Nye tal fra FN’s turismeagentur, United Nations World Tourism Organization (UNWTO), viser, at den internationale turisme styrtdykkede i første halvdel af 2020 på grund af coronapandemien. Sammenlignet med den samme periode året forinden er antallet af turister, som rejser fra et land til et andet faldet med hele 65 procent. Det skriver branchemediet Standby.

Det har ifølge UNWTO ført til en nedgang i indtægterne fra turismen på 2.880 mia. kr. – og det ser kun ud til at blive værre.

Coronapandemien – og alt hvad den fører med sig af frarådede rejser til stribevis af destinationer og usikkerhed selv blandt de mest rejselystne – er stadig allestedsnærværende. Derfor frygter FN's turismeagentur, at nedgangen i turismen vil stige til 70 procent, når året er omme. Det svarer til, at et fald på 440 millioner internationale turister på et år.

Det er langt værre end forventet ved coronakrisens start – og konsekvenserne er skæbnesvangre.

I lande som Spanien, Italien og Thailand er turismen nærmest livsnerven, der holder økonomien oppe. En livsnerve, som lige nu nærmest er revet midt over.

Eksempelvis er mange borgeres livsgrundlag ganske enkelt forsvundet på De Baleariske Øer Mallorca og Ibiza.

Turismen havde gjort De Baleariske Øer til en af Spaniens rigeste regioner, men nu er langt størstedelen af de millioner af turister, som normalt besøger øerne, forsvundet. Og med dem forsvinder også turismeindtægter for milliarder af euro.

UNWTO forventede et fald i den internationale turisme på 30 procent ved indgangen til coronakrisen, men virkeligheden overgik den ellers dystre forudsigelse med flere længder.

Faldet i turismeomsætningen er da også fem gange større end under finanskrisen for 10 år siden.

Der er dog en smule lys i mørket.

De nye tal fra FN's turismeagentur viser, at flere lande har oplevet en fremgang i indenrigsturismen, og flere lande er så småt ved at åbne op for at modtage internationale turister igen.

»Men sikre og ansvarlige internationale rejser er nu muligt i mange dele af verden, og det er altafgørende, at regeringer og offentlige myndigheder arbejder sammen med den private turismesektor for igen at få gang i den internationale turisme,« lyder opfordringen fra UNWTO’s generalsekretær, Zurab Pololikashvili, i en pressemeddelelse.

Asien har oplevet den største nedgang med et fald i den internationale turisme på 72 procent. Herefter følger Europa med 66 procent.