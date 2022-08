Lyt til artiklen

Det kan normalt kun ses i de tropiske lande som findes i Asien, Afrika eller Madagaskar.

Dets farve er brændt orangegult, og det er større end en voksen mands hånd, med et vingefang på mellem 15 og 30 centimeter.

Og det skal i hvert fald ikke flyve omkring i den nordvestlige amerikanske stat Washington. Det skriver The News Tribune.

En professor ved universitetet i Washington har imidlertid fundet et eksemplar af møllet, med det engelske navn atlas moth, hængende på sin væg i garagen.

Det er kun aktivt om natten, og delstatens landbrugsministerium bekræfter, at det er verdens største møl.

»Det er en type insekt, der bare er så stor,« siger Sven Spichiger, der er entomolog i ministeriet.

»Selv hvis du ikke kigger på insekter, er denne type af den slags, hvor folk tager deres mobiltelefoner og napper et billede af den – den er bare så utrolig,« siger han.

Møllet har det officielle navn atlas møl.

Det er i USA ulovligt at have atlas møl boende i sin garage. Der kan kun gives tilladelse af det amerikanske landbrugsministerium.

Herhjemme i Danmark kan møllet ses i Bornholms Sommerfuglepark i Rønne.