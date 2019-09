En ni meter lang anaconda (verdens største slange) blev fanget i et episk slag med en krokodille i Amazonskoven i Sydamerika.

Anacondaen angreb en caiman på 1,8 meter – det er en krokodilleart, der lever i Amazonas.

Angrebet skete i Pantanal i Brasilien, efter at anacondaen var stødt på krokodillen i et sumpområde. Det er der, begge dyr holder til. Det skriver den engelske avis Mirror.

Den enorme slange vrider sig omkring byttet og forsøger at kvæle det. Den forsøger at trække krokodillen ned under vandoverfladen.

Hele optrinnet blev set af den 58-årige vildtfotograf Kevin Dooley fra Albuquerque, New Mexico, USA.

Han betegner sig selv som meget heldig, da han fotograferede det meget intense øjeblik. Han havde aldrig fotograferet noget som det før.

Dooley var i færd med at spise sin frokost i sin båd, da det hele udspillede sig, til hans store overraskelse.

»Jeg hørte en masse plasken, og da jeg så efter, kunne jeg se, at krokodillen så ud til at lide. Anacondaen blev ved med at strangulere den. Den havde sågar brækket dens ben.«

På dette foto ses en anaconda (Eunectes murinus) på et ikke specificeret sted i den brasilianske Amazonas-regnskov. Foto: World Animal Protection / AFP

Vildtfotografen sad omkring ni meter væk fra dyrene og spiste frokost, da han vendte sig om og så det forbavsende syn.

»Det hele var forbi efter otte minutter. Jeg tror, at anacondaen løb tør for ilt og blev nødt til at lade krokodillen slippe væk. Det var på det tidspunkt, at krokodillen bed slangen,« fortalte han.

Det lykkedes for slangen at slippe væk, men den sårede caiman er formentlig død af sine sår.