Hjemmesiden, som alle kender, men som ingen aldrig rigtig besøger – ifølge selskabet selv altså – Pornhub.com, har ændret navn og fokus.

Det nye navn er Hornhub, og fokus skal nu ligge på både det frække og det musiske.

Det nye tiltag ses allerede med al tydelighed på forsiden af Pornhub.

En video bliver blandt andet kaldt for ’Horn jerk with huge messy finish'. Her sidder en kvinde på en sofa og puster i en trompet, og slutteligt kommer der en form for væske ud af hornet.

Den er bare en af et utal af videoer, som Pornhub har lagt ud til offentligskue for at slå deres nye brand fast.

Det er dog ikke kun en musisk del, som Pornhub – nu Hornhub – har tilføjet på hjemmesiden. Blandt andet fremgår der videoer, hvor dyr med horn også indgår. Tag for eksempel ’Cosplay babe shows her horny side’, hvor en kvinde bærer et hoved af en enhjørning.

De nye hornvideoer har Hornhub placeret øverst på deres site, mens pornovideoerne er lagt længere ned på siden.

Ud over at have opdateret sit brand, så tilbyder Hornhub også frit premium-medlemskab til alle de mennesker, der bor i en by, som lyder sjofelt. I Danmark findes der blandt andet Sæd, Knepholt, Sædballe, Boller og Pikhede.

I udlandet ligger blandt andet Anus og Condom i Frankrig, Fucking i Østrig, Horneytown, Cumming og Hooker i USA og Fingerhoe, Cocking og Balls Cross i Storbritannien.

Og så er det hele selvfølgelig bare en aprilsnar.