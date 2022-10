Lyt til artiklen

Binance, som er den største børs for kryptovaluta i verden, kan have tabt svimlende 570 millioner dollar, knap 4,5 milliarder danske kroner, efter et netværkshack.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder The Guardian.

Virksomheden har i kølvandet på hackerangrebet midlertidigt suspenderet transaktioner og overførsler af midler.

»Problemet er standset nu. Dine midler er sikre. Vi beklager ulejligheden og vil give yderligere opdateringer i overensstemmelse hermed,« skriver Binances administrerende direktør, Changpeng Zhao, i et tweet.

På trods af, at Binance først meldte ud, at der var mistet et sted mellem 100 og 110 millioner dollar, har CNBC efterfølgende afdækket, at kryptovirksomheden altså har tabt 570 millioner dollar, tilsvarende knap 4,5 milliarder danske kroner.

I et blogindlæg undskylder Binance og påtager sig ansvaret for hændelsen.

»Takket være hjælpen fra alle sikkerhedseksperter, projekter og validatorer forbliver langt størstedelen af ​​midlerne under kontrol,« lyder det desuden.

Binance er ikke det seneste kryptofirma, der oplever et målrettet hackerangreb. I august blev Nomad – en tjeneste, der giver brugere mulighed for at sende krypto-tolkens mellem forskellige blockchains – ligeledes ramt.

De tabte næsten 200 millioner dollar, mens en anden tjeneste, Harmony, tabte omkring 100 millioner dollar ved et hack i juni.