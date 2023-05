Det er meget muligt, at det amerikanske krigsskib USS 'Gerald R. Ford', som den seneste tid har tiltrukket sig en del opmærksomhed, er verdens største.

Men det betyder langtfra, at det er usårligt. Tværtimod.

Sådan lyder det i hvert fald fra kinesiske videnskabsmænd, som via krigsspils-simuleringer foretaget af et forskerhold på en krigsspils-softwareplatform, der bliver brugt af Kinas militær, har fundet ud af, hvad det kræver at sænke det amerikanske hangarskib.

Det skriver The Telegraph og South China Morning Post.

Her ses folk se ud mod 'Gerald R. Ford', da skibet var nær Gosport i Storbritannien den 14. november sidste år.

Af krigs-simuleringerne fremgår det, at Kinas hypersoniske våben kan ødelægge USS 'Gerald R. Ford'.

Helt præcist viste simuleringerne ifølge forskerholdet, at de kinesiske styrker kunne sænke flådeskibet med en salve af 24 hypersoniske antiskibsmissiler.

I scenariet blev de amerikanske fartøjer angrebet efter at have trodset gentagne advarsler og nærmede sig en ø besat af Kina i Det Sydkinesiske Hav.

Derefter blev det ramt af de hypersoniske våben, som har en hastighed på mere end fem gange lydens hastighed.

Her ses et billede fra 'Gerald R. Ford', der er verdens største krigsskib, i Nordsøen ud for Danmark.

Noget, der giver den angrebne part væsentligt mindre tid til at forberede et forsvar.

Ifølge South China Morning Post konkluderer forskerne i rapporten, der beskrives som værende sjælden, at skibet 'Gerald R. Ford' og dets flåde kan blive destrueret 'med sikkerhed'.

I alt skal man have udført 20 simulerende kampe, lyder det.

Resultaterne blev offentliggjort i maj i den kinesisksprogede Journal of Test and Management Technology, skriver The Telegraph.

Mediet oplyser, at det ikke har været muligt uafhængigt at verificere rapporten, og analytikere skal have sået tvivl om motivationen for udgivelsen af rapporten.

Her ses krigsskibet i Norge den 24. maj.

»Enhver, der offentligt diskuterer resultatet af et krigsspil eller en simulation, har et politisk mål, især hvis de opfatter resultatet som en sejr eller et tab,« siger Drew Thompson, der er en tidligere højtstående amerikansk forsvarsofficer, som nu arbejder på Lee Kuan Yew School of Public Policy ved National University of Singapore (NUS).

»Effektive krigsspil er dem, der tester en antagelse, en funktion eller variabel for at informere sponsoren af spillet om den komplekse interaktion mellem elementer,« fortæller han videre:

»Krigsspil handler ikke om at vinde eller tabe. De handler om at lære.«

Ifølge The Telegraph bruger militærstrateger ofte computergenererede kampscenarier til at afprøve strategier.

Eksperter advarer dog også om, at man ikke kan stole for meget på dem i virkelige konflikter, hvor terræn, vejr og andre uforudsete faktorer kan spille ind.

Det amerikanske hangarskib USS 'Gerald R. Ford' ankom onsdag til Oslo, efter det mandag sejlede gennem den danske del af Nordsøen med kurs mod den norske hovedstad.

Her skal krigsskibet – der er det første hangarskib af en helt ny klasse, Ford-klassen – ligge i havn i fire dage.

Skibet og dets besætning vil i de kommende dage gennemføre træningsøvelser med de norske væbnede styrker langs landets kyst, oplyser det norske militær ifølge Reuters.

Det er skibets første rigtige mission.