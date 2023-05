Verdens største krigsskib er nu ankommet til Oslo.

Og de mange marinesoldater ombord er nu begyndt at gå i land.

Det skriver Dagbladet.

Der er tale om det amerikanske skib 'USS Gerald R. Ford'.

Det amerikanske krigsskib 'USS Gerald R. Ford' ses her i Oslofjorden, hvorover der er udstedt flyveforbud, mens giganten er i Norge. Foto: Javad Parsa

Begivenheden bliver dækket tæt af de norske medier. Til Dagbladet siger flere af marinesoldaterne, at de nu vil de i land og have noget at drikke. Og de tænker nok ikke på sodavand.



Samtidig jagter mandskabet, der tæller over 4000, nu overnatningsmuligheder i den norske hovedstad, ifølge børsen.no.

Mens skibet ligger i Norge, er der indført flyveforbud over hele indre Oslofjorden.

'Gerald R. Ford' er hele 333 meter langt og 41 meter bredt.

Det har plads til 90 fly og helikoptere.

Mandskabsmæssigt er der plads til hele 4539 ombord.



Skibet er drevet af to atomreaktorer.

Der er både egen frisør, en tandlægeklinik og sågar en Starbucks-café på skibet.

Det blev officielt indviet 2. marts 2017, hvor den daværende præsident, Donald Trump, blandt andet sagde:

»Dette er resultatet af amerikansk arbejdskraft, når den er bedst. Amerikanske arbejdere er de bedste i verden. Dette krigsskib, og alle der arbejder på det, bør være en kilde til fælles stolthed for hele nationen.«

Skibet har de seneste dage trænet i Nordsøen.

Det tilhører den amerikanske marines sjette flåde, som har ansvaret for Europa og Afrika.