Antallet af kongepingviner på øen Ile aux Cochons er på tre årtier skrumpet fra to millioner til 200.000.

Paris. Klodens største kongepingvinkoloni er skrumpet med næsten 90 procent de seneste tre årtier.

Det oplyser forskere i en artikel, der mandag er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Antarctic Science.

Der er tale om en koloni på den afsides, franske ø Ile aux Cochons, der ligger midt imellem Afrika og Antarktis. Sidste gang, forskere var på besøg på øen, var der omkring to millioner kongepingviner.

I dag - knap tre årtier senere - er det tal skrumpet til 200.000.

Det har forskere konkluderet på baggrund af satellitbilleder og billeder taget fra helikoptere, fremgår det af artiklen i Antarctic Science.

Årsagen til det store fald er et mysterie for forskerne.

- Det er fuldstændig uventet, og det er særligt væsentligt, fordi kolonien udgjorde næsten en tredjedel af verdens kongepingviner, siger den førende forfatter til artiklen, Henri Weimerskirch.

Han er miljøforsker ved Center for Biologiske Studier i Chize i Frankrig og var med, da forskere besøgte kolonien tilbage i 1982.

Weimerskirch og hans kolleger har i tidligere studier beskrevet, at klimaforandringer - som det ser ud nu - vil betyde, at øgruppen Iles Crozet, som Ile aux Cochons er en del af, vil være ubeboelig for kongepingviner cirka i midten af dette århundrede.

En usædvanlig voldsom udgave af vejrfænomenet El Niño i 1997 kan også have spillet en rolle i faldet af antallet af kongepingviner.

Her blev Det Indiske Ocean varmet så meget op, at fisk og blæksprutter svømmede længere sydpå end normalt og dermed væk fra kongepingvinernes rækkevidde.

- Det resulterede i et fald i bestanden og ringe parringsforhold i regionen, lyder det fra miljøforsker Henri Weimerskirch.

Det er ikke en mulighed for kongepingvinerne at migrere, da der ikke er andre øer i nærheden, der passer til dem.

/ritzau/AFP