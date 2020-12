I 2017 løsrev verdens største isbjerg sig fra Antaktis, og nu er optagelser fra en mission over det enorme isbjerg offentliggjort. Det er The Royal Air Force, som blev sendt afsted for at finde ud af, hvordan det står til med isbjerget.

Isbjerget, der også er kendt under navnet A68a, er ved at falde fra hinanden i et hurtigt tempo. Men mission afslørede også noget andet. Nemlig Isbjergets egentlige størrelse.

Selvom det måske er svært at se på videon, så er isbjerget faktisk hele 148 km langt.

A68a rev sig som sagt løs fra Antaktis og er på vej ned igennem det sydatlantiske hav, og det er noget som lokale myndigheder holder nøje øje med. Det er nemlig ikke uden udfordringer, når verdens største isbjerg er på afveje.

TO GO WITH AFP PACKAGE : Fifth anniversary of Paris Agreement on climate change - (FILES) In this file screengrab made on July 14, 2017 from a video released by the British Antarctic Survey shows the rift in the Larsen C Ice Shelf, on the Antartic Peninsula, in February 2017. - Observations from February 2017 show the growing crack in the ice shelf which suggests that an iceberg with an area of more than 5, 000 km² is likely to calve soon. Foto: STRINGER

Isbjerget er nemlig kun 150 km fra South Georgias kyst, og sætter isbjerget sig fast her, kan det få alvorlige konsekvenser for millioner af sæler og pingviner, som bor i south Georgia.

De kan nemlig få svært ved at fange og finde føde under vandet.

Og det er sket før. I 2003 løsrev et andet isbjerg sig fra Antarktis sig og satte sig fast i South Goergia. Det resulterede i, at utallige døde pingviner og sæler skyllede op på strandene.

Går det helt galt, så kan A68a også få konsekvenser for skibs-forsendelser.