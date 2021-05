Gigantisk isbjerg flyder mod Weddellhavet, som er en stor bugt i Sydishavet.

Verdens største isbjerg er knækket af fra en isbræmme i Antarktis og flyder mod Weddellhavet, som er en stor bugt i Sydishavet.

Det oplyser Den Europæiske Rumorganisation ESA torsdag. Isbjerget, som er blevet kaldt A-76, minder i formen om Manhattan, men det er 70 gange større.

Bjergets bevægelser er indfanget på satellitoptagelser, som bekræfter, at det "for øjeblikket er det største isbjerg i verden".

Isbjerget er omkring 170 kilometer langt og 25 kilometer bredt - et område på omkring 4320 kvadratkilometer, hvilket vil sige lidt større end den spanske ø Mallorca.

Bjerget knækkede af isbræmmen "Ronne Ice Shelf".

Hidtil har det største isbjerg været A-23A-isbjerget, som også flyder i Weddellhavet.

I november sidst år var et gigantisk isbjerg øjensynligt på kollisionskurs med en fjerntliggende sydatlantisk ø, der er hjem for tusindvis af pingviner og sæler, og det truede med at svække deres muligheder for at finde føde.

Den gennemsnitlige temperatur på Jorden er steget med én grad Celsius siden det 19. århundrede, hvilket er tilstrækkeligt til at forværre tørkeperioder, hedebølger og orkaner.

Men luften over Antarktis er blevet opvarmet dobbelt så meget.

Store dele af "Larsens Ice Shelf", som havde været stabil i over 10.000 år, faldt fra hinanden på få dage i 1995 og igen i 2002.

Dette blev fulgt af delvis opløsning af den nærliggende "Wilkins Ice Shelf" i 2008 og 2009.

Forskning har vist, at der var tale om hydrofrakturering, hvor vand, der er tungere end is, løber ud over sprækker i isbjergenes overflader. Sprækkerne, der er opstået ved opvarmning af overfladen, bliver udvidet, hvilket fremtvinger de store brud eller knæk.

Isbjergene bliver traditionelt navngivet efter den kvadrant i Antarktis, hvor de oprindeligt blev kortlagt.

/ritzau/AFP