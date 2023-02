Lyt til artiklen

Det er sin sag for en amerikansk præsident at besøge et krigsområde. Uden at nogen ved det.

Flere internationale medier kan nu rekonstruere Joe Bidens farefuld færd til Kyiv mandag.

BBC skriver, at besøget har været planlagt i flere måneder, men den endelige beslutning om at tage afsted blev først truffet fredag i sidste uge.

Hans talsmænd er gang på gang blevet spurgt, om præsidenten ville besøge Ukraine, men hver gang har svaret været afvisende.

Her ses USAs præsident Joe Biden i et tog med sin nationale sikkerhedsrådgiver Jake Sullivan, mens han gennemgår sin tale, der markeret et-årsdagen for krigen i Ukraine. Foto: Evan Vucci/Pool via REUTERS Vis mere Her ses USAs præsident Joe Biden i et tog med sin nationale sikkerhedsrådgiver Jake Sullivan, mens han gennemgår sin tale, der markeret et-årsdagen for krigen i Ukraine. Foto: Evan Vucci/Pool via REUTERS

Søndag fløj Biden så afsted i et fly, der fik kaldenavnet SAM060, hvilket står for 'Special Air Mission', da den normale betegnelse for et fly med præsidenten ombord, 'Air Force One' ikke måtte benyttes.

Ombord på flyet befandt sig to journalister, som havde forsikret om, at de ikke ville rapportere om besøget, før Biden var nået frem til Kyiv. Deres mobiltelefoner blev inddraget.

Ifølge Spiegel mellemlandede flyet i Tyskland for at blive tanket, hvorefter det fortsatte mod det sydlige Polen.

I Rzeszow skiftede Biden så fly ud med tog. 10 timer tog turen til Kyiv, hvortil han ankom mandag morgen klokken 8.

President Joe Biden ankom mandag med tog til et meget overraskende besøg i Ukraine. Foto: POOL Vis mere President Joe Biden ankom mandag med tog til et meget overraskende besøg i Ukraine. Foto: POOL

Uden foregående forklaring blev en masse veje og lyskryds spærret af i Kyiv, og så begyndte folk ellers at filme den kolonne af biler, som Biden nu havde udskiftet toget med.

Hemmeligheden var afsløret.

Biden var kun omgivet af en lille amerikansk stab under sit godt fem timer lange besøg i Ukraine.

Med var blandt andet sikkerhedschefen Sullivan, lederen af Oval Office Operations, Annie Tomasjini, folk fra efterretningstjenesten, og så en soldat, der bar på kufferten med koderne til de amerikanske atomvåben.

Egentligt skulle besøget først have været offentliggjort, når Biden var tilbage i Polen, men i vore dage er den slags umuligt at skjule.

Kort inden besøget fik russerne også besked på, at Biden ville tage til Kyiv.