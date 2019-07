Siden 13. marts har American Airlines holdt flytypen Boeing 737 Max på jorden, og det bliver der ikke lavet om på foreløbigt.

Verdens største flyselskab har fortalt på deres hjemmeside, at de forlænger tidsfristen for, hvornår flytypen igen kan komme på vingerne frem til 2. november.

Boeing 737 Max-flyene fik karantæne efter to flystyrt, der tilsammen kostede 346 menneskeliv.

De to flystyrtet menes at være forårsaget af en softwarefejl i Boeing 737 Max-modellerne.

Softwarefejlen betyder, at flytypens næse under særlige omstændigheder tvinges nedad, selvom piloten forsøger at rette op.

American Airlines fortæller, at selskabet fortsat tror, at flytypen kan benyttes inden årets udgang. Aflysningerne forårsager frem til 2. november 115 aflysninger pr. dag.

'Forestående softwareopdateringer samt ny træning, udviklet i samarbejde med Boeing og American Airlines samarbejdspartnere, vil føre til gencertificering af flyet i år,' skriver de på deres hjemmeside.

Boeing 737 Max var Boeings mest populære passagerfly lige til den seneste ulykke i Etiopien i marts, hvor et fly af denne type fra Ethiopian Airlines styrtede seks minutter efter start fra Addis Abeba med 149 mennesker om bord.