Mange forbinder nok Mexicos kystlinje med smukke, hvide sandstrande og rent, tyrkisblåt hav. Det er dog ikke længere virkeligheden på de strande, der hidtil er blevet kaldt 'verdens smukkeste'.

Brune bølger fulde af ildelugtende tang skyller lige nu ind over populære turistdestinationer som Cancun, Tulum og Playa del Carman, og efterlader strandende bugnede af brunt tang.

Tanget er af arten sargassotang, som netop kendes på lugten af rådne æg, og forskere mener, at havets stigende temperaturer har givet sargossotangen gode forudsætninger for at vokse langs den tidligere så smukke kystlinje.

Forskerne peger samtidig på, at både landbrugsgødning og ubehandlet spildevand flyder i de caribiske have, og at det også kan være en medvirkende faktor. Det skriver The Independent.

Oprydning af tang på El Recodo strand i Candun. Foto: JUAN VALDIVIA Vis mere Oprydning af tang på El Recodo strand i Candun. Foto: JUAN VALDIVIA

Mexico har allerede brugt 17 millioner dollars, svarende til 114 millioner kroner, på at rydde strandende for tang. Men de brune bølger skyller fortsat ind og efterlader de ellers hvide sandstrande helt brune og gør rydningsarbejdet håbløst.

»At bekæmpe sargassotangen er en opgave hver dag. Man rengører strandende om morgenen. og nogengange er det nødvendigt igen om eftermiddagen eller om aftenen,« siger Cancuns borgmester, Mara Lezama.

Myndighederne i den mexikanske stat Quintana Roo, hvor de udsatte strande ligger, beskrev i sidste måned situationen som en 'kommende naturkatastrofe'.

Efterfølgende udtalte Mexicos præsident, Andrés Manuel López Obrador, på en pressekonference i Cancun, at han ikke var bekymret, og at situationen blot var et 'mindre problem'.

Tang flyder over Gaviota Azul strand i Cancun. Foto: STRINGER/MEXICO Vis mere Tang flyder over Gaviota Azul strand i Cancun. Foto: STRINGER/MEXICO

Beboerne omkring strandende er dog ikke enige.

De gik efter konferencen i Cancun sammen om et brev, hvori de påpegede, at regeringen ikke tager situationen seriøst nok.

De frygter, sammen med lokale turistmyndigheder, at de tangfyldte og ildelugtende strande kan ødelægge turismen og have store konsekvenser for området:

'Vores strande har mistet deres krystalklare farve. Fiskene dør på grund af manglen på lys og ilt, og skildpadderne og koralrevet er også påvirket. Det (tangen red.) producerer gasser, der lugter af rådne æg, og det kan være skadende for menneskers helbred,' står der i brevet.