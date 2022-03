Verdens rigeste, Elon Musk, går sjældent i ét med væggen på de sociale medier.

Og med sine seneste tweets holder han den velkendte linje.

Mandag formiddag har Elon Musk nemlig udfordret den russiske præsident, Vladimir Putin, til duel:

'Hermed udfordrer jeg Vladimir Putin til kamp én mod én. Vinderen får Ukraine,' lyder det i opslaget.

Вы согласны на этот бой? @KremlinRussia_E — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

Herefter tagger han den officielle Twitter-profil for præsidenten og spørger om han vil tage imod udfordringen.

Udfordringen kommer, mens luftalarmer stadig kan høres over store dele af Ukraine på den nittende dag af Ruslands invasion af Ukraine.

Det vides dog ikke hvilken type duel, som Elon Musk har udfordret den tidligere indehaver af det sorte bælte i judo i.

Tesla- og SpaceX-direktøren Elon Musk har tidligere involveret sig i konflikten mellem Ukraine og Rusland.

Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS Foto: SPUTNIK Vis mere Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS Foto: SPUTNIK

For tidligere i konflikten har han tilbudt Ukraine sit verdenskendte Starlink-internetopkobling, som er et af de hurtigste og sikreste internetforbindelser i verden. I et forsøg på at sikre internet i de fjerneste ukrainske egne, hvis internet er blevet forstyrret på grund af den russiske invasion.

Det gjorde han efter opfordring fra den ukrainske minister for digital omstilling, Mikhailo Fedorov, som så senere kunne stå og modtage de mange internetservere i Ukraine få dage efter.