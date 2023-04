Lyt til artiklen

Han er god for 1.350 milliarder kroner.

Og onsdag var der, ifølge Børsen, atter en grund til at juble for Bernard Arnault.

Han står bag det franske luksusvareimperium LVMH, som blandt andet omfatter Dior, Louis Vuitton og TAG Heuer.

Selskabets omsætning er i første kvartal 2023 vokset med 17 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Analytikerne havde ellers forventet en vækst på ni procent.

LVMH omsatte for 156 milliarder kroner i årets tre første måneder.

Ifølge Børsen er LVMH-aktien i løbet af de seneste fem år steget med 197 procent.

Arnault overtog sidste år førstepladsen som verdens rigeste mand, mens Elon Musk må 'nøjes' med 1.235 milliarder kroner på andenpladsen.

Verdens rigeste mand satte for nylig datteren, Delphine Arnault, i spidsen for Dior.

Bernard Arnault har fem børn, og de har alle topposter i LVMH. Alexandre Arnault er chef for produktion og kommunikation i Tiffany, mens Frederic Arnault står i spidsen for Tag Heuer.

Den ældste søn, Antoine Arnault, skal stå i spidsen for familiens holdingselskab nu, mens den yngste i familien, Jean Arnault, står i spidsen for udvikling i Louis Vuittons sektion for ure.