Et globalt børsfald mandag blev en dyr affære for de 500 rigeste mennesker i verden.

Samlet set mistede de intet mindre end 2,1 procent af deres samlede formue, hvilket svarer til 117 milliarder dollars - godt og vel 781 milliarder danske kroner.

Rigtig slemt ser det ud for verdens rigeste mand, Amazon-stifter Jeff Bezos, som i løbet af mandag tabte svimlende 3,4 milliarder dollars (knap 23 milliarder kroner). Det skriver Bloomberg.

Det globale børsfald er det hidtil værste på Wall Street i år og medførte, at Amazon-aktien faldt med over tre procent.

Jeff Bezos. Foto: Katherine Taylor Vis mere Jeff Bezos. Foto: Katherine Taylor

Det skal dog hertil nævnes, at Jeff Bezos - ifølge CNBC - den seneste tid har solgt en del af sine aktier i internetgiganten. Ifølge det amerikanske medie har han i løbet af sidste uge således solgt aktier til en værdi omkring 2,8 milliarder dollars.

På trods af at Jeff Bezos blev børsfaldets største taber, kan han alligevel ånde lettet op velvidende, at han med en formue på 110 milliarder dollars stadigvæk er den rigeste i verden.

Andre rigmænd, som blev hårdt ramt af mandagens børsfald, er verdens tredjerigeste mand, Bernard Arnault, der ejer en række luksusmærker - heriblandt Louis Vuitton - og som i Danmark hovedsageligt er kendt for at være en af de første til at tilbyde flere millioner til genopbygningen af nedbrændte Notre Dame.

Arnault mistede 3,2 milliarder dollars (21,3 milliarder kroner) i løbet af mandag.

Mark Zuckerberg mistede også flere milliarder som følge af børsfaldet. Foto: Leah Millis Vis mere Mark Zuckerberg mistede også flere milliarder som følge af børsfaldet. Foto: Leah Millis

Facebook-stifter, Mark Zuckerberg, havde også en ekstrem dårlig start på ugen på grund af børsfaldet.

Facebook-aktien faldt således med fire procent mandag, hvilket for ham medførte et tab på 2,8 milliarder kroner - svarende til 18,7 milliarder kroner.

Mandagens børsfald skyldes den eskalerende handelskrig mellem USA og Kina.

Præsident Donald Trump varslede forrige torsdag, at han fra september vil indføre en told på 10 procent på varer, som ikke tidligere har været toldbelagte.

Udmeldingen fra Trump har efterfølgende blandt andet fået kineserne til at stoppe indkøb af amerikanske landbrugsprodukter.

Derudover har den kinesiske centralbank valgt at devaluere den kinesiske yuan, så den nu koster mindre end syv yuan pr. dollar, hvilket er det laveste niveau i forhold til dollaren i ti år.

Det fik mandag Donald Trump til at ty til sit favoritmedie, Twitter, hvor han skrev følgende:

'Kina vil fortsætte med at modtage hundredvis af milliarder dollars, som de har taget fra USA med illoyal handelspraksis og valutamanipulation. Så ensidigt, at det skulle være blevet stoppet for mange år siden.'