Amazon mod Amazonas.

Det ene er navnet på en amerikansk internet-gigant, mens det andet er navnet på verdens vandrigeste flod.

I syv år har der været en hidsig slåskamp i gang om, hvem af parterne der har retten til at benytte navnet.

På den ene side står ejeren af Amazon Inc., Jeff Bezos, og på den anden står intet mindre end otte sydamerikanske lande.

Begge parter står stædigt fast på, at de vil have retten til domænenavnet '.amazon', som for Jeff Bezos er et forretningsspørgsmål, mens det for de otte involverede lande handler om national stolthed.

De otte lande, der grænser op til Amazonas-floden, er Brasilien, Peru, Bolivia, Guyana, Ecuador, Colombia, Venezuela og Surinam.

Jeff Bezos, der i øvrigt er den rigeste mand i verden, begyndte at bruge det eftertragtede domænenavn i 2012, da det blev muligt at bruge alternative endelser i stedet for de sædvanlige '.dk', '.com' eller '.org'.

Det er dog ikke sikkert, at han får lov til at blive ved med at bruge det.

Ifølge New York Times har internetmyndigheden 'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers', nemlig krævet, at de to stridende parter finder en løsning.

Det ser dog ikke umiddelbart ud til, at der er tegn på enighed mellem parterne, da de begge mener, at de har ret til navnet.

De otte sydamerikanske lande har tidligere foreslået, at Amazon Inc. kunne benytte sig af domæner såsom 'books.amazon', mens landene så kunne få retten til 'tourism.amazon', men den idé blev affejet af milliardæren.

Han foreslog i stedet, at landene kunne nedlægge sagen og til gengæld blive betalt i Amazons e-læser, Kindle, og gratis weblagerplads til en værdi af 30 millioner kroner, hvilket landene afviste.

Derfor tyder det altså umiddelbart ikke på, at de to parter når til enighed uden hjælp.



»Det her handler om suverænitet for mange af os,« skrev Ecuadors ambassadør i USA, Francisco Carrión, i et brev til Internet Corporation for Assigned Names and Numbers i marts måned, skriver BBC.

»Amazon har igen og igen tilbudt at arbejde sammen med de berørte regeringer for at finde en mindelig løsning,« skrev to af selskabets vicedirektører i 2017. Selskabet har over for blandt andre BBC og New York Times afvist at uddybe, men henviser til det gamle brev, lød det i et modsvar fra den anden part, Amazon Inc.

Jeff Bezos' tech-virksomhed begyndte i 1994 og har udviklet sig til en global magtfaktor siden da. Det anslås, at Jeff Bezos har en formue på omtrent 800 milliarder kroner.

Brasilien og Peru var de første lande til at gå imod milliardæren, men de fik kort efter følgeskab af de seks øvrige lande: Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam og Venezuela.