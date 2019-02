Amazons grundlægger, Jeff Bezos, langer ud efter magasinet National Enquirer, som han anklager for afpresning. Ugebladet har angiveligt truet med at offentliggøre nogle meget private billeder af ham.

Det skriver milliardæren selv i et usædvanligt og meget personligt blogindlæg.

Under titlen 'Nej tak, hr Pecker' henvender han sig direkte til den øverste chef for magasinets udgiver, David Pecker, og Bezos afslører indholdet af e-mails, han har modtaget fra det tabloide medie.

De beviser ifølge Amazon-grundlæggeren, at ledelsen på National Enquirer forsøgte at forhindre ham i at undersøge, hvem der har lækket private oplysninger om hans skilsmisse til pressen.

I’ve written a post about developments with the National Enquirer and its parent company, AMI. You can find it here: https://t.co/G1ykJAPPwy — Jeff Bezos (@JeffBezos) February 7, 2019

Afsløringer som Jeff Bezos mener, er politisk motiverede.

Det vakte mere end almindelig opsigt, da Jeff Bezos og hans hustru gennem 25 år i begyndelsen af januar offentliggjorde, at de gik hver for sig og skulle skilles.

For ikke nok med, at han og konen MacKenzie har fire børn sammen, så smed de også vielsesringene lige før sølvbrylluppet, hvilket i de fleste tilfælde nok skulle kunne give en kulørt overskrift eller to.

Hans kommende ekskone har også været med til at bygge hans milliardforretning op fra bunden og har ifølge flere medier været en ikke uvæsentlig faktor i udviklingen af virksomheden - lige siden Bezos sad og samlede papkasser hjemme i sin egen garage.

Jeff Bezos med sin hustru gennem 25 år, MacKenzie Bezos. Foto: Danny Moloshok Vis mere Jeff Bezos med sin hustru gennem 25 år, MacKenzie Bezos. Foto: Danny Moloshok

Parret er i dag god for op imod en billion kroner, og bruddet skabte derfor straks spekulationer om, hvad skilsmissen vil koste Jeff Bezos, hvordan formuen skulle fordeles, og hvad det forliste ægteskab kan tænkes at betyde for verdens største netbutik på længere sigt.

Skilsmissen blev dog først for alvor pikant, da magasinet National Enquirer kunne afsløre, at ægteparret Bezos ikke - som de ellers selv oplyste - skiltes i fælles forståelse og som gode venner - men at årsagen til miseren var Jeff Bezos otte måneder lange hede affære med en anden kvinde.

Det tabloide magasin skrev, at det var i besiddelse af private sms'er fra Bezos til elskerinden Lauren Sanchez, en tidligere tv-vært på tv-stationen Fox News.

Bladet mente også at vide, at rigmanden havde brugt sit privatfly til sine hemmelige stævnemøder, som blandt andet skulle være foregået på eksotiske steder.

Udover beskederne hævdede National Enquirer også, at man havde kompromitterende fotos af Bezos, hvor han havde meget lidt - om overhovedet noget - tøj på.

Som modtræk iværksatte han sin egen private undersøgelse af, hvem i hans omgivelser, der havde lækket historien til pressen. Overbevist om, at han var udsat for et politisk komplot, som kunne føres helt tilbage til Det Hvide Hus. Udgiveren af National Enquirer er nemlig gode venner med præsident Donald Trump.

Jeff Bezos ejer også avisen The Washington Post, som er kritisk over for Trump-regeringen, og det skulle ifølge Bezos få Trump-administrationen til at se ham som en fjende.

Foto: JUSTIN SULLIVAN Vis mere Foto: JUSTIN SULLIVAN

Hans tese er, at ugebladet samarbejder med kræfter i administrationen om at få stoppet hans undersøgelse.

Forleden modtog Amazon-chefen så en mail fra en advokat, som på vegne af ledelsen af American Media Inc (AMI) , som udgiver National Enquirer, truede med at trykke selfie'er, som Bezos har sendt til elskerinden, hvis han ikke går ud over dementerer, at det var politisk motiveret, at magasinet bragte afsløringerne.

De intime fotos af Bezos er - i mere end én forstand - under bæltestedet.

»De sagde, at de havde flere af mine tekstbeskeder og billeder, som de ville offentliggøre, hvis vi ikke stoppede vores undersøgelse,« skriver Bezos i indlægget.

Historien har ramt både kulørte og mere seriøse aviser i både USA og Storbritannien, men hverken aviser som The New York Times, CNN eller Daily Mail har haft held med at få en kommentar fra National Enquirer til sagen.