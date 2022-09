Lyt til artiklen

Da et metalstykke i sensommeren 2021 faldt af en rutsjebane måtte en undersøgelse konkludere årsagen.

Rutsjebanen er med sine 128 meter på sit højeste punkt verdens næsthøjeste rutsjebane og hedder 'The Thrill Dragster' i forlystelsesparken Cedar Point i den amerikanske delstat Ohio. Og det metalstykke, der fløj af, ramte tilmed en kvinde i hovedet.

Fredag kom konklusionen på undersøgelsen, der har holdt rutsjebanen lukket siden ulykken.

Den konkluderede, at det ikke blev fundet bevist, at forlystelsesparken havde handlet ulovligt eller, at rutsjebanen skulle være usikker på anden vis. Det skriver nyhedsbureauet AP.

I en meddelelse fra Cedar Point nævner de ikke noget om konklusionen af undersøgelsen skulle være årsag til, at 'The Thrill Dragster' nu lukker permanent.

»Vores team arbejder hårdt på at skabe en ny og genskabt oplevelse i rutsjebanen,« lyder det dog i meddelelsen fra Cedar Point, der vil afsløre flere detaljer om planerne i nærmeste fremtid.

'The Thrill Dragster' har ind til sin lukning været åben i 2019 og tiltrukket 18 millioner gæster.

Verdens højeste rutsjebane er 'Kingda Ka'-rutsjebanen i forlystelsesparken Six Flags i Jacksonville.