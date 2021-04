En amerikansk sherif og hans lillebitte politihund døde samme dag.

Den 67-årige Dan McClelland og hans tjenestehund Midge, der var en krydsning mellem en chihuahua og en rotteterrier, døde i Geauga County i Ohio onsdag i sidste uge.

Dan McClelland døde på hospitalet af cancer, få timer før hans elskede hund sagde farvel til livet i hjemmet.

Midge tilbragte ti år med at gøre tjeneste hos politiet i Geauga ved siden af sin ejer. Begge trak sig tilbage i 2016.

Da Midge fik 'job' hos politistyrken i 2006, blev hun optaget i 'Guinness World Records'. Den blev optaget som verdens mindste politihund.

Hun var slet ikke som de store hunde. Hun gik ikke amok, når hun var på en narkoeftersøgning, og splittede bilers sæder i tusinde stykker.

Hendes – manglende – størrelse betød, at hun ikke havde problemer med at lede under bilerne.

Hun kunne også sagtens få sig en lur på ejerens ben, mens han sad ved sit skivebord.

Midge blev så kendt i området, at indbyggerne ofte kendte hendes navn bedre end ejerens.

Dan McCleland var sherif i 13 år, og han tilbragte i alt 44 år i politistyrken.

Hans kolleger var faktisk overraskede, da han meddelte, at han ville trække sig tilbage. Han fortalte, at han ville rejse landet rundt med sin kone og sit kæledyr.

Familien til McClelland oplyser, at de to skal begraves ved siden af hinanden.