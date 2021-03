Børnene går i skole, restauranterne, barerne og butikkerne er åbne, og når landsholdet spiller mod Holland 30. marts, er der tilskuere på stadion.

Det lyder næsten for godt til at være sandt, men sådan ser det ud i Gibraltar lige nu, hvor man denne uge er gået i gang med at vaccinere den sidste prioritetsgruppe.

»Vi har i løbet af få uger bevæget os fra de ældre og mest sårbare ned gennem prioritetsgrupperne, og vi er i dag gået i gang med de 20-30-årige. Det betyder, at vi om få uger vil have vaccineret hele befolkningen. Jeg er ret sikker på, at vi er helt færdige inden udgangen af marts,« siger sundhedsminister Samantha Sacramento til B.T.

Gibraltar har for længst overhalet Israel, når det gælder udrulningen, og selvom de med under 40.000 indbyggere er en lilleput, så har de mange af de samme udfordringer, som større samfund også døjer med.

»Det er rigtigt, at vi ikke er så mange, men derfor er ressourcerne heller ikke store, og alle involverede har udført et fantastisk stykke arbejde i, at vi er nået hertil så hurtigt,« siger Samantha Sacramento.

Gibraltar er særdeles multietnisk. Ikke bare er her briter, spaniere og portugisere. Gibraltar har både et stort, marokkansk, indisk og jødisk-ortodoks mindretal. Alligevel har mere end 97 procent af de tilbudte borgere taget imod vaccinationstilbuddet.

Til sammenligning har Israel haft store vanskeligheder med at overbevise deres ortodokse mindretal om at tage vaccinerne.

»Vi vidste ikke, hvor mange der ville tage imod vaccinerne. Vi håbede på 70 procent, men telefonerne er ikke stoppet med at ringe, siden vaccinerne kom. Jeg tror, det betyder noget, at vi gør meget ud af, at vi alle er gibraltarer. Vi arbejder ikke ud fra de etniske forskelle, men det, som samler os. Vi har også rakt ud til de etniske og religiøse grupper. Og det ser ud til at være lykkedes. Jeg ved for eksempel, at der er mange fra den jødiske befolkning, som har taget imod vaccinationstilbuddet,« siger Samantha Sacramento.

Gibraltar har også en bemærkelsesværdig og potentiel vanskeligt høj daglig tilstrømning af udenlandsk arbejdskraft. Mere end 15.000 spaniere krydser hver dag grænsen til Gibraltar for at arbejde.

»Vi har tilbudt alle dem, der arbejder her, vaccinationer, og den proces er også i fuld gang. Det nytter ikke, at vi kun vaccinerer os selv. Foruden tilbuddet om vaccination vil vi – selv efter at processen er overstået – vedblive at være strikse med, at alle, der kommer hertil, skal testes.«

Kombinationen af massetest og vaccine muliggør nu, at Gibraltar kan slå dørene op for arrangementer med tilskuere. Når landsholdet 30. marts spiller VM-kvalifikation mod Holland, vil der være tilskuere på stadion.

Der er også planlagt et stort internationalt boksestævne, som netop er blevet placeret i Gibraltar grundet den fremskredne genåbning.

Næsten hele befolkningen er vaccineret med Pfizers vaccine. Det er Storbritannien, der har leveret dem. Gibraltar er oversøisk britisk territorium med udbredt selvstyre. Der er fortsat meget stor tilslutning til britisk tilhørsforhold, selvom Spanien også gør krav på 'The Rock', som Gibraltar kaldes, og anspændte forhandlinger i forbindelse med brexit er stadig i gang

Storbritannien har spillet en stor rolle i at muliggøre det lille mirakel i Gibraltar.

»Vi har fået en lind strøm af vacciner sendt hertil uden forsinkelser, og det tror jeg også har haft betydning for folks tiltro til processen,« siger Gibraltars sundhedsminister.

Næsten ligegyldigt hvem B.T.s udsendte stopper på gaden i Gibraltar, er de allerede vaccineret eller skal til det.

En midaldrende hjemløs mand på gaden var på vej ned og få sin indsprøjtning. Han fortalte, at han var blevet kontaktet af myndighederne igen, efter at han havde glemt sin første aftale.

En 20-årig kvindelig ekspedient i en tøjbutik var endnu ikke blevet vaccineret, men ventede spændt på at få datoen for sin indsprøjtning. Ifølge planen skal hun ikke vente længe.

Gibraltar er solstrålehistorien, der viser os, hvordan det bliver igen, når vi endelig får nok vaccine. Til den tid vil ministaten formodentlig være fuldstændig genåbnet, men der er forsat meget, vi vil kunne lære af deres erfaringer, hvis vi vil.