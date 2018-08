Den behageligt udseende skumsandal Crocs, som de fleste mennesker har en mening om, har lukket sin sidste fabrik.

Lukningen, som er et led i at få sandal-virksomhedens økonomi på ret køl igen, betyder ikke, at skoen kommer til at forsvinde fra markedet. Og det er på trods af, at skumsandalen gennem dens 16 års levetid gentagne gange er blevet svinet til og flere gange på alverdens modesider, blogs og nyhedssites er udråbt til at være verdens grimmeste sko.

»Tag det roligt, #CrocNation. Vores fremtid ser lysere, modigere og mere farverig ud end nogensinde« oplyste Crocs på Twitter, efter det kom frem, at den allersidste Crocs-fabrik i Italien snart var fortid.

Nyheden skabte furore på internettet. Trofaste skumsandal-fans krøb pludselig frem fra deres skjul og erklærede offentligt deres kærlighed til sandalen i den svære stund.

WHAT NO OMG IM GOING TO CRY THIS BEST BE FAKE NO OMG WHAT WILL I DO CROCS ARE MY GO TO SHOES https://t.co/aVy3S2nJ4z — Nate Mulhall (@NateMulhall) 10. august 2018

someone please tell me this rumor about crocs closing isn’t true — Streeter (@bsstreeter5) 10. august 2018

Lukningen af den sidste fabrik er den afsluttende manøvre, inden produktionen udliciteres til en tredje part uden for USA - primært i Kina og Vietnam - skriver blandt andre CNN.