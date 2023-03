Lyt til artiklen

Kiska var den sidste spækhugger i canadisk fangenskab. Fredag døde hun i en alder af 47 år.

Det oplyser de regionale myndigheder i Ontario i Canada, hvor Kiska boede i forlystelsesparken MarineLand, ifølge Reuters.

Kiska var blevet kaldt 'verdens mest ensomme spækhugger', fordi den havde levet alene i et bassin i MarineLand i de sidste 12 år af sit liv.

»Ministeriet fik oplyst af MarineLand, at hvalen ved navn Kiska gik bort i MarineLand den 9. marts 2023,« lyder det således fra en talsmand for regionalmyndighederne.

Kiska blev fanget ud for Island tilbage i 1979 og var omkring 47 år gammel ved sin død.

Inden det kom så vidt, havde Kiska været meget igennem. Hun havde mistet alle sine fem kalve, alle født i forlystelsesparken, i en ung alder.

Kiska boede i første omgang i et akvarium i Island sammen med blandt andre Keiko, som var stjernen i den oprindelige 'Befri Willy'-film fra 1993.

Siden blev hun solgt til MarineLand, hvor hun levede resten af sit liv.

Kiska blev for alvor berømt, da et videoklip i 2021 gik viralt. Her hamrede spækhuggeren sit hoved ind mod bassinkanten, og dyreværnsgrupper har tidligere kritiseret forlystelsesparken for at have en spækhugger, som er et dyr, der i den vilde natur danner familiegrupper på mellem 10 og 30 individer, gående i total isolation siden 2011.

Den behandling har tidligere fået dyreværnsorganisationen PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) til at beskrive Kiska som 'verdens mest ensomme spækhugger'.