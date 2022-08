Lyt til artiklen

Ingen ved, hvad manden hed eller kaldte sig.

Omverdenen har dog døbt ham 'verdens mest ensomme mand' og 'manden i hullet'.

Forklaringen er, at den indfødte mand dybt inde i Brasiliens Amazonjungle levede i ekstrem isolation og gravede flere huller i jorden.

Hans liv og død repræsenterer dog meget mere og større end blot et eksempel på de unikke stammer i junglen, skriver The Guardian.

Men først en kort introduktionen til den ensomme mand, som på afstand er blevet fulgt i årtier.

Der findes kun få billeder eller videoklip af manden, hvor han kun lige anes fra lang afstand mellem træerne.

Han har levet i et område i staten Rondonia, som er ti gange så stort som Danmark.

Den indfødte mand menes at være det sidste levende medlem af sin stamme, som har lidt forfærdelige skæbner.

Aktivister har derfor kaldt det et forfærdeligt tab for den indfødte kultur i Amazonas.

De seneste mange årtier er den moderne verden rykket tættere og tættere på den uberørte og dybe jungle.

Konsekvenserne har været fatale. Både for de indfødte og for klimaet.

Den katastrofale udvikling er i nyere tid taget til i tempo under den brasilianske præsident Bolsonaro.

Landsbrugsgiganterne har fået mere magt og æder grådigt mere og mere af junglen dag for dag.

'Verdens mest ensomme mand' endte alene og isoleret netop af den grund for mange år siden.

Hans land, familie og venner blev angrebet og dræbt af dem, som ønsker at udnytte skovens ressourcer.

Det menes eksempelvis, at personer fra det illegale landbrug lagde gaver i form af sukker ud til de indfødte stammer.

I sukkeret havde landmændene tilføjet rottegift, som udrydede alle pånær den ensomme mand.

Af samme grund har han bekæmpet ethvert forsøg på kontakt og gaver fra aktivister i nyere tid.

Det fortæller Sarah Shenker, der arbejder for organisationen Survival International.

»Han har overlevet forfærdelige massakrer og landinvasioner, så det har været hans bedste overlevelsesstrategi at afvise udefrakommende.«

Den ensomme mand stolede ikke på nogen. Og derfor levede han så længe i isolation i junglen.

Organisationen FUNAI, som arbejder for beskyttelsen af indfødte stammer i Brasilien, har længe fulgt manden på afstand.

Det skyldes blandt andet, at de kan sikre store områder af junglen mod landbruget ved at bevise, at manden stadig lever der.

Men nu har de fundet manden liggende livløs i en hængekøje.

Der fandt de også fjer spredt rundt om hans krop, som ifølge eksperterne kan være et tegn på, at han vidste, at døden nærmede sig.

Manden er vurderet til at være omkring 60 år gammel.

I Amazonas dybe indre vurderes det, at der er mellem 235 og 300 indfødte stammer tilbage.

Af dem er mindst 30 stammer så langt inde i junglen, at ingen ved noget om deres sprog, antal eller kultur.