Verdens mest ensomme elefant. Det er den blevet døbt i folkemunde, efter at den har levet helt alene i en zoologisk have i Pakistan de seneste otte år.

Men nu er elefanten Kaavan landet i Siem Reap i Cambodia. Den amerikanske sanger Cher har nemlig taget sagen om den ensomme elefant op og har startet en kampagne for at redde den.

Kaavan havde tilbragt 35 år i Marghazer Zoo i Islamabad uden at have ordentlige sociale forhold. Den har faktisk været alene, siden dens partner døde i 2012. Det skriver Sky News.

Den er 36 år gammel og vejer lidt over fire tons. Han fik en hjertelig velkomst af syngende munke, da han ankom til Siem Reap.

Her hilser Kaavan på en anden elefant. Foto: Four Paws - Global Animal Welfare Organisation / Handout via REUTERS Vis mere Her hilser Kaavan på en anden elefant. Foto: Four Paws - Global Animal Welfare Organisation / Handout via REUTERS

I maj måned fik Pakistans højesteret lukket den zoologiske have, hvor elefanten boede i Islamabad. Den kampagne, der blev startet for at få ham flyttet, fik sangeren Chers opmærksomhed, og hun begyndte at skrive sange, der bad til, at han blev sat fri.

I søndags fik eksperterne – under ledelse af redningsorganisationen Four Paws – løftet en bedøvet Kaavan ind i en specialdesignet kasse for at flytte ham.

Han blev kørt til lufthavnen i Islamabad under eskorte af militæret og tog en flyvetur på 10 timer til Siem Reap i Cambodia, hvorefter en fem timer lang køretur på ladet af en lastbil endelig fik ham til destinationen i nationalparken Kulen Prom Tep.

Ligesom alle andre, der tager en flyvetur i disse dage, måtte Kaavan tage en covid-19-test, før han fik lov til at komme ombord i transportflyet.

Den amerikanske sanger Cher, th, sammen med Cambodias miljøminister Nath Pheaktra, venter på flyet med Kaavan i Siem Reaps internationale lufthavn. Foto: TANG CHHIN SOTHY Vis mere Den amerikanske sanger Cher, th, sammen med Cambodias miljøminister Nath Pheaktra, venter på flyet med Kaavan i Siem Reaps internationale lufthavn. Foto: TANG CHHIN SOTHY

Kaavan blev givet som en gave fra Sri Lanka til Pakistan i 1985.

Elefanter er sociale dyr, der godt kan lide selskabet fra deres artsfæller. Så tabet af dens partner Saheli tog hårdt på Kaavan.

»Når Kaavan føler sig hjemme i det kontrollerede område, skal han slippes løs i naturreservatet i Kulen Prom Tep i provinsen Oddar Meanchey. Der lever i forvejen omkring 600 aisiatiske elefanter,« siger Neth Pheaktra fra miljøministeriet i Cambodia.