Verdens mest ensomme and - Trevor - er afgået ved døden på en fjerntliggende ø i Stillehavet. Den blev angrebet af en hund.

Trevor er en gråandehan, og han er blevet noget af en berømthed, fordi han er den eneste and på den lille ø Niue. Det skriver avisen New York Post.

Hans død blev fredag annonceret på en Facebook-side, der er oprettet til ham.

»Hvilken sørgmodig ende på rejsen for anden Trevor,« lød det på det sociale medie.

Trevor æder med sine venner, en hane og en kylling. Foto: Facebook / Trevor the Duck - Niue

»Han fløj/blæste til Niue i et stormvejr for et år siden, og han valgte at leve i en vandpyt ved siden af vejen. Han vandt hjerterne på så mange lokale og turister, og han blev en berømthed i hele verden.«

»Han blev taget af en hund alt for tidligt. Hvil i fred, Trevor - du var en meget cool and!« sagde posten på Facebook.

Rae Findlay, der er chef for Niues handelskammer, som driver Trevors Facebook-side, fortæller til BBC, at man mener, at Trevor oprindeligt kommer fra New Zealand - der ligger hele 2400 km væk. En anden mulighed er, at hans oprindelige hjem var på Tonga.

»Han var en gråand (en mallard-and, red.), så vi kaldte ham Trevor Mallard efter en newzealandsk politiker. Og navnet blev siddende,« fortalte Findlay BBC.

Det lokale brandvæsen fylder vand i hullet, der er Trevors hjem. Foto: Facebook / Trevor the Duck - Niue

Den rigtige Trevor Mallard er formand for repræsentanternes hus i New Zealand, og han var hurtigt ude med sin kondolence. Det skriver Sky News.

På andens Facebook-side skrev han: »Min dybeste sympati går til folket på Niue fra parlamentet i New Zealand.«

Øen Niue har hverken floder, søer eller vandhuller, så derfor boede Trevor i et stort vandhul, som øens brandvæsen fyldte op, hvis vandstanden blev for lav.

Der bor kun omkring 1600 mennesker på øen.

Dette vandhul er Trevors hjem. Foto: Facebook / Trevor the Duck - Niue

»Trevor fløj rundt på besøg hos de lokale og nød, hvad de tilbød ham,« sagde Findlay. »Han fik bønner, korn og havre.«

Selv om han var kendt som »verdens mest ensomme and«, blev han alligevel venner med en hane, en kylling og en lokal fugl. Dem gik han tit ture med nær vandhullet.

»Hanen, kyllingen og fuglen ser godt nok lidt ensomme ud i dag, mens de vandrer omring vandhullet,« siger Findlay.