Det australske Merinofår Chris var verdens bedste leverandør af uld. Nu er den ikke længere iblandt os. Han er død, oplyser hans hyrder.

I 2015 skabte han overskifter over hele verden, da hans uld med rekordvægten på 40,2 kg, blev fjernet fra hans krop.

Dyret, der menes at have levet i ca. 10 år, blev fundet død tirsdag den 22. oktober af de, der passede på ham.

Han døde af alderdom, siger Kate Luke, medstifter og vicepræsident på Little Oak Sanctuary, et hjem med plads til over 180 dyr, der er på 'pension' i Canberra.

Her klipper folk 40,2 kg uld af Chris krop, da verdensrekorden blev sat i 2015. Foto: HANDOUT

»Vi er sønderknust over tabet af denne søde og venlige sjæl.

Chris er kendt over hele verden som indehaver af rekorden med det meste uld,« siger hjemmet på Facebook.

»Han var så meget mere end blot dette. Så meget mere, og vi vil huske ham for alt hvad han var.«

I 2015 blev fåret Chris opdaget uden for den australske hovedstad Canberra.

Værsågod! 40,2 kg af uld præsenteret af fåreklipperen Ian Elkins. Foto: Rashida Yosufzai

Han kæmpede for at kunne bevæge sig med al den vægt, ulden havde. Den var ikke blevet klippet i fem år!

De 40,2 kg uld, der blevet klippet af, var 1900 danske kroner værd. Det gjorde ham til en uofficielle mester i verdens tungeste uld.

Han overtog tronen efter New Zealands får Big Ben, som bar rundt på 29 kg uld i 2014.

Den overtog posten efter Kiwi, som fik national heltestatus i New Zealand da mødte premierministeren Helen Clark.

Sådan ser en nyklippet får ud. Chris i 2015. Foto: HANDOUT

Den den optrådte også i flere børnebøger, indtil den døde i 2011.