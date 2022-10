Lyt til artiklen

En iransk eremit, der uofficielt er blevet kaldt 'verdens mest beskidte mand' er død i en alder af 94 år.

Manden, der havde kælenavnet Amou Haji, havde ikke taget et bad i mere end 60 år, skriver The Guardian.

Han var kendt for sin snavsede hud og det sammenfiltrede hår og undlod at vaske sig, fordi han troede, at sæbe og vand ville gøre ham syg.

I sidste ende er det muligt, at disse bekymringer var berettigede. Det er nemlig ikke mere end et par måneder siden, at landsbyen Dejgahs embedsmænd kunne fortælle, at »landsbyboere havde taget ham med til et badeværelse for at vaske sig«. Hvorvidt, det lykkedes, er dog uklart.

Amou Haji fotograferet i 2018. Foto: Unknown Vis mere Amou Haji fotograferet i 2018. Foto: Unknown

Amou Haji boede i isolation det meste af sit liv i en åben murstenshytte, som landsbyboere lavede, efter han begyndte at sove i et hul i jorden.

Lokalbefolkningen tilskrev Hajis excentricitet til »følelsesmæssige tilbageslag« fra hans ungdom.

Amou Haji undgik også frisk mad og valgte i stedet at spise roadkills og røg sin pibe med dyreekskrementer.

Hans historie blev portrætteret i den korte dokumentarfilm fra 2013 med titlen 'The Strange Life of Amou Haji'.

Amou Haji fotograferet i 2018. Foto: Unknown Vis mere Amou Haji fotograferet i 2018. Foto: Unknown



Efter Hajis bortgang er titlen som verdens mest beskidte mand nu på højkant. Ifølge The Guardian kunne den meget vel gå til indianeren Kailash 'Kalau' Singh, der angiveligt, i 2009, ikke havde været i bad i mere end tre årtier.

Han har tidligere berettet, at hans manglende hygiejne er et forsøg på at hjælpe »alle de problemer, som nationen står over for.«. Naboer hævdede dog, at den dengang 63-årige mand, som er far til 7 døtre, faktisk afholdt sig fra renlighed i håb om at få en søn.