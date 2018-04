Verdens mest afspillede sang på YouTube, 'Despacito' med Luis Fonsi og Justin Bieber er blevet fjernet fra streamingsiden efter et angiveligt hackingangreb.

Det skriver Independent.

Det mulige angreb sker blot fem dage efter, videoen som den første nogensinde nåede fem milliarder visninger på YouTube.

Mediet skriver, at der i minutterne efter fjernelsen var et billede af flere mænd i orange kedeldragter og masker i stedet for.

Flere kunstnere ramt

Det er ikke første gang, at populære musikvideoer bliver hacket.

På det seneste er kunstnere som Shakira, Selena Gomez, Taylor Swift og Drake blevet ramt og har fået fjernet videoer fra YouTube. Fælles for dem alle er, at videoerne var uploadet af musiktjenesten Vevo.

ARKIVFOTO. Den amerikanske sangstjerne Justin Bieber. Foto: MARIO ANZUONI

Hackerne er pakistanske og kalder sig selv Prosox og Kuroi'sh. Under videoerne har der ifølge mediet stået: 'Free Palestine' eller 'Befri Palæstina.'

Luis Fonsis 'Despacito' med Justin Bieber blev udgivet i januar 2017 og slog efterfølgende alle rekorder. Blandt andet rekorden for at være det mest streamede nummer i flest uger i træk, hvilket blev 16 uger.

Da musikvideoen nåede 4,6 milliarder visninger, slog den rekorden for den mest sete video på YouTube.