Onsdag skal verdens ledere finde en løsning til at bekæmpe tuberkulose på det første topmøde i FN.

New York. Onsdag afholder FN det første topmøde om tuberkulose i New York.

Her skal verdens lande forsøge at finde en løsning på, hvordan de kan udrydde den dødelige lungesygdom og på den måde opfylde et af FN's verdensmål.

Nødhjælpsorganisationen Læger Uden Grænser foreslår forud for mødet, at man optimerer indsatsen for at finde effektiv behandling af tuberkulose.

Samtidig skal der foretages flere undersøgelser for at afsløre sygdomstilfælde i en tidlig fase.

- Tuberkulose er den infektionssygdom, der slår flest mennesker ihjel i verden.

- Derfor er det enormt vigtigt, at vi får mere fokus på den, siger Hanne Epstein, medicinsk programkoordinator i Læger Uden Grænser i Danmark.

Hvert tredje menneske på jorden menes at være smittebærer for tuberkulose, der årligt slår cirka 1,7 millioner mennesker ihjel primært i verdens fattigste lande.

For at komme sygdommen til livs tager det typisk to år med dyr medicin og slemme bivirkninger.

Men en grundlæggende årsag til udbredelsen af tuberkulose er, at flere lande ikke er rustet til tackle de lange og dyre behandlingsforløb.

Desuden er behandlingsformerne ikke veludviklede og effektive nok, mener Læger Uden Grænser.

- Tuberkulose er en sygdom, der er blevet underprioriteret. Den rammer specielt mennesker i udviklingslandene, de fattigste og de socialt udsatte i vores del af verden.

- Derfor er der ikke mange, som har interesseret sig for den, fordi den skal ud til de fattigste, så der er ikke mange penge at tjene på at udvikle ny medicin eller vacciner, siger Hanne Epstein.

Til FN's topmøde onsdag er Danmark repræsenteret af sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Hun forventer, at man på mødet vil vedtage en politisk erklæring, som skal sikre, at landene lever op til FN's verdensmål om at udrydde tuberkulose.

Det skrev hun i et svar til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg i august.

Ministeren tilføjede, at hun forventer, at Danmark vil tilslutte sig erklæringen.

Og det vil være godt nyt ifølge Hanne Epstein. Hun håber, at der vil blive taget nogle reelle beslutninger på topmødet for at få udryddet sygdommen.

- Vi håber også, at man kan blive enige om, hvordan vi får den rette medicin og behandling ud til de mange mennesker, det her drejer sig om, siger hun.

/ritzau/