Et luksuskrydstogtskib, der er blevet hyldet, som starten på en ny tidsalder for indisk turisme, er kommet i søgelyset.

For selvom det måske tiltrækker masser af turister. Så er 'verdens længste flodkrydstogt' skadeligt for naturen og de dyr, der lever i floden.

Det advarer eksperter om i The Guardian.

Miljø- og naturkæmpere vurderer, at de krydstogter kan gøre varig skade på habitatet for Ganges-flodens delfin.

Et af skibene passere gennem landsbyen Kaithi, 30 km fra Varanasi ved sammenløbet af Ganges og Gomti-floden. Her giver det dybe vand og langsomme strømme omkring sammenfletningen et sikkert levested for den truede delfin.

I oktober opdagede man en flok med kalve og satte antallet af delfiner i området til 35 til 39.

»Krydstogterne er et farligt forslag ud over alle de eksisterende risici for delfinerne,« sagde Ravindra Kumar Sinha, hvis bevaringsindsats førte til, at regeringen udpegede Ganges delfiner som en beskyttet art i 1990erne.

Deres antal er steget i de seneste år med omkring 3.200 i Ganges og 500 i Brahmaputra på grund af forbedrede vandforhold og bevaringsinitiativer.

Men Sinha frygter, at krydstogtturisme vil ødelægge disse fremskridt. Han mener, at gangetiske delfiner kan følge Baiji-delfinernes skæbne i Kina, som blev erklæret funktionelt uddøde i 2006 på grund af øget flodtrafik på Yangtze.

'Verdens længste flodcruise' sejler fra byen Varanasi i Uttar Pradesh. Luksusrejsen vare 51 dage og rejse 3.200 km via Dhaka i Bangladesh til Dibrugarh i Assam og krydser 27 flodsystemer.