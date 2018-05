Fra oktober kan man tage et direkte fly fra Singapore til New York - verdens længste direkte flyrute.

Singapore. 18 timer og 45 minutter. 16.700 kilometer.

Så lang er den flyrute fra Changi-lufthavnen i Singapore til lufthavnen i Newark lidt udenfor New York i USA, som flyselskabet Singapore Airlines onsdag har annonceret.

Det gør den til verdens længste direkte flyrute.

Første fly på ruten letter til oktober, og der vil være daglige afgange.

Den nye rute overtager titlen som verdens længste flyrejse fra flyselskabet Qatar Airways' rute fra Doha i Qatar til Auckland i New Zealand - en tur på lidt over 14.500 kilometer, der tager cirka 17 timer og 40 minutter.

Singapore Airlines' rute vil blive betjent af flyfabrikanten Airbus' model A350. Der vil være plads til 161 passagerer på hvert fly - 67 på business class og 94 på det flyselskabet kalder "premium economy".

Singapore Airlines har tidligere fløjet fra Singapore til New York fra 2004 til 2013, men aflyste dengang ruten på grund af manglende omsætning.

Beslutningen om at genoplive den lange rute sker i et forsøg på at finde nye måder at tjene penge på for Singapore Airlines, der i den seneste tid har måttet trimme forretningen for at spare penge.

Sidste år slog man de to lavprisselskaber TigerAir og Scoot sammen til ét, mens man har i år har annonceret planer om at gøre SilkAir, der i dag ejes af Singapore Airlines, til en integreret del af moderselskabet.

/ritzau/