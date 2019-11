En ny sædbank i New Zealand vil med et nyt tiltag bekæmpe stigmatiseringen af personer, der lever med hiv.

Verdens første hiv-positive sædbank er natten til onsdag dansk tid åbnet i New Zealand.

Formålet med sædbanken, Sperm Positive, er at mindske stigmatiseringen af hiv-smittede personer.

- En hiv-positiv sædbank er fuldstændig sikker, siger Mark Thomas, der er professor i infektioner ved Auckland University, i en pressemeddelelse.

- Når en person kontinuerligt tager en effektiv behandling for hiv-infektion, så reduceres mængden af hiv-virus i deres blod og sæd næsten altid til en mængde, der er så lille, at den ikke kan måles.

Det betyder, at man ikke længere kan overføre hiv-smitten til andre. Heller ikke gennem ubeskyttet sex eller gennem en fødsel, forklarer han.

Sperm Positive har til en start fået sæd fra tre newzealandske mænd, der lever med hiv, men som ikke har virussen i et niveau, der kan måles. Det skriver The Guardian.

En af de hiv-smittede personer, der har doneret sæd til den nye sædbank, er Damien Rule-Neal.

Han blev diagnosticeret med hiv i 1999, og siden han begyndte sin behandling for 18 år siden, har han ikke været smittefarlig over for andre.

- Diagnosen var først ekstrem svær at acceptere. For mig har det været afgørende at uddanne mig selv i forhold til diagnosen for at kunne leve med den og tage ejerskab over situationen, siger han til dpa.

De seneste to årtier har han oplevet stor stigmatisering i forhold til sin sygdom, både professionelt og personligt. Det skyldes, at mange mennesker er fejlinformerede om hiv-virussen, mener han.

- Jeg har mange venner, som også lever med hiv, som nu er begyndt at få børn, siger Damien Rule-Neal.

- At kunne hjælpe andre på deres rejse er meget berigende. Men jeg håber også på at kunne vise verden, at livet ikke stopper, når man diagnosticeres med hiv, og at kunne hjælpe til at fjerne stigmaet.

/ritzau/dpa