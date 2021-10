Et eksemplar af verdens første frimærke kommer på auktion i London – til en pris, der forventes at blive circa 53 millioner kroner. Det siger auktionshuset Sotheby's i en pressemeddelelse tirsdag.

Frimærket kaldes 'den sorte penny', og det har gennemgået en værdiforøgelse, der siger spar to til de fleste andre værdigenstande. Det havde oprindeligt værdien en penny, og det var nok til at sende et brev på de tider.

Det klæbende mærke, som bærer et portræt af dronning Victoria, blev brugt som betaling på et brev, der er dateret den 10. april 1840.

For første gang blev der betalt en fast pris for at sende noget med postvæsenet. Frimærket blev taget i brug den 6. maj 1840, og før den tid betalte man for pakken eller brevets reelle forsendelsesomkostninger.

Et medlem af staben hos Sotheby's holder rammen med verdens første frimærke i hænderne. Foto: ISAAC LAWRENCE Vis mere Et medlem af staben hos Sotheby's holder rammen med verdens første frimærke i hænderne. Foto: ISAAC LAWRENCE

Det er 'det tidligst daterede eksemplar af det første frimærke i verdenshistorien', siger auktionshuset, der agter at sælge det på auktionen den 7. december. Det skriver Reuters.

»Det er det første frimærke og 'forfaderen' til alle de frimærker, der fulgte efter. Det er med sikkerhed det vigtigste stykke af den filatelistiske historie, der eksisterer,« siger Henry House, der står for Sotheby's auktion, i pressemeddelelsen.

»Selvom der er mange, meget berømte frimærker i samlinger rundt omkring i verden, er dette frimærket, der startede postvæsenet, som vi kender det.«

Frimærket er blot et af tre stykker, der har overlevet fra det første ark, der blev trykt. De to andre er en del af samlingen på det britiske postmuseum.

Verdens første frimærke, en Penny Black, ses her på Sotheby's auktion i London den 19. oktober 2021. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Verdens første frimærke, en Penny Black, ses her på Sotheby's auktion i London den 19. oktober 2021. Foto: HANNAH MCKAY

Ejeren, Alan Holyoake, er forretningsmand og filatelist. Han har fortalt nyhedsbureauet Reuters, »at det faktum, at Wallace signerede, daterede og udgav dette brev … støtter det faktum, at det er verdens første frimærke«.

Holyoake kom i besiddelse af frimærket for 10 år siden. Han har brugt tre år på at bestemme dets autenticitet og har fået certificeret det.

Det bliver første gang, at det kommer på auktion. Sotheby's vurderer, at det kan sælges for mellem 32 og 53 millioner kroner.