Udbruddet af nyt coronavirus i Kina får Macau til at lukke byens spilindustri ned i en halv måned.

Macau lukker samtlige kasinoer i byen to uger på grund af udbruddet af et nyt coronavirus i Kina.

Det oplyser byens leder tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi suspenderer spilindustrien og de tilhørende kasinoer i en halv måned, siger Ho Iat-seng, der er leder af den lokale regering i Macau.

Nedlukningen af Macaus vigtigste indtægtskilde sker for at begrænse spredning af virusset, som kan smitte fra person til person.

I Macau er ti personer bekræftet syge af virusset, og der er indført skrappe restriktioner for rejser til og fra Kina, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Byens cirka 620.000 fastboende er blevet rådet til at holde sig indendørs, så meget som det nu er muligt, og iføre sig ansigtsmasker, når de begiver sig ud i byen.

Virusudbruddet i Kina har kostet langt over 400 mennesker livet, og tusindvis er smittet af virusset, som der endnu ikke er udviklet en vaccine imod.

Macau, der ligger cirka 60 kilometer fra Hongkong, har for flere år siden overhalet Las Vegas i USA som verdens førende spilleby.

Området tiltrækker årligt millioner af turister.

Macau var indtil 1999 en portugisisk koloni, men har siden haft status som en særlig administrativ region i Kina.

Meldingen fra Macau kommer, samme dag som en virussmittet 39-årig mand i Hongkong blev meldt død.

Det er det første dødsfald i Hongkong, som sættes direkte i forbindelse med virusudbruddet, der begyndte i den kinesiske by Wuhan. Manden havde for nylig besøgt Wuhan.

En håndfuld dage efter hjemkomsten til Hongkong blev han indlagt med feber og testet positiv for virusset.

Virusset har spredt sig til over 20 lande. Tirsdag oplyste Sydkoreas myndighed for sygdomskontrol, at en kvinde er testet positiv efter at have rejst rundt i Thailand.

Det er ifølge Reuters den første udenlandske turist, der er meldt smittet efter et besøg i Thailand, der selv har oplyst om 19 tilfælde af coronavirus.

Sundhedsmyndigheden i Sydkorea kan ikke med sikkerhed sige, om kvinden er smittet under opholdet i Thailand.

- Det er muligt, fordi virusset spreder sig allerede internt i Thailand, siger vicegeneraldirektør Tanarak Plipat.

/ritzau/