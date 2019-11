Sukiyabashi Jiro i den japanske hovedstad Tokyo er formentlig verdens bedste, mest berømte og feterede sushirestaurant.

Nu har den mistet alle sine tre Michelin-stjerner øjeblikkeligt.

Du kender måske restauranten fra Netflix-dokumentaren 'Jiro Dreams of Sushi', hvor man følger ejeren Jiro Ono, der siden 1965 har drevet sin lille biks i Tokyos metro.

Der er kun plads til 10 personer i restauranten, som siden 2007 har haft tre Michelin-stjerner.

2007 var første år, Michelin-guiden havde en Tokyo-udgave, og Sukiyabashi Jiro er kun en af tre restauranter i den japanske hovedstad, som har haft tre stjerner i den verdensberømte guide siden indtoget i verdens største by.

Men i den seneste udgave af Michelin-guiden er Sukiyabashi Jiros tre stjerner forduftet.

Noget flere internationale medier har bemærket.

Og nu er du formentlig efterhånden nysgerrig efter årsagen til det pludselige fald fra Michelin-tinderne.

Shinzo Abe og Barack Obama under besøget på restauranten, hvor Obama angiveligt fik den bedste shushi, 'han nogensinde havde smagt'. Foto: Cabinet Public Relations Office

Det skal ikke findes i, at 94-årige Jiro Onos eddikemættede ris eller masserede blæksprutte med et er blevet markant ringere.

Det skyldes i stedet, at Michelin-guiden ikke længere anser restauranten som værende tilgængelig for almindelige mennesker.

Det er nemlig blevet stort set umuligt for folk, som ikke er kendte, har forbindelser eller på anden vis kan få sit ben indenfor, at få bord på restauranten.

»Vi mener, at Sukiyabashi Jiro ikke modtager reservationer fra offentligheden, hvilket gør, at den ikke længere er på vores radar,« siger en talsperson fra Michelin-guiden og uddyber:

»Det er nok ikke helt sandt at sige, at restauranten har mistet sine stjerner. Den er bare ikke længere relevant for vores guide. Michelins politik er at introducere restauranter, hvor alle kan spise.«

Noget tyder på, at repræsentanter har været et smut inde på Sukiyabashi Jiros hjemmeside.

Her kan man nemlig læse, at 'restauranten for tiden har udfordringer med at acceptere reservationer'.

Samtidig blev det slået fast, at man ikke ser situationen ændre sig i den nærmeste fremtid, da restauranten, som tidligere har bespist Barack Obama, den japanske premierminister Shinzo Abe, sangeren Katy Perry og skuespilleren Hugh Jackman, som nævnt kun har 10 pladser.

94-årige Jiro Ono, der ejer Sukiyabashi Jiro. Foto: TOSHIFUMI KITAMURA

Hvis man skal en tur til Tokyo og fortsat gerne vil opleve lidt af Jiro-smagen, så har man dog fortsat mulighed for at booke bord på søsterrestauranten, som Jiros yngste søn driver.

Her er konceptet det samme, selvom den må 'nøjes' med to Michelin-stjerner.

I det hele taget burde det være en mulighed at få sig en Michelin-oplevelse, hvis man skal en tur til Tokyo.

Byen er nemlig nummer et på verdensplan, når det gælder stjerner i guiden med 226 restauranter med stjerner - 11 med tre stjerner.