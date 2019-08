'Verdens bedste dreng - altid glad og i godt humør og altid villig til at hjælpe andre.'

Sådan husker Dmitri Plax og Olga Teouch deres søn, Peter Plax, som natten til lørdag mistede livet på yderst makaber vis.

Den 16-årige svenske teenager blev fundet kvæstet i Stockholm-forstaden Sollentuna fredag aften. Han havde voldsomme skader i hovedet og ryggen, som mistænkes for at være forårsaget med en økse.

Han blev i første omgang hastet til hospitalet med en ambulancehelikopter, men i løbet af natten afgik han ved døden.

En anden teenager er blevet anholdt under mistanke for drabet på den jævnaldrende Peter Plax.

Det er Expressen, der er det første medie, som har fået ord fra den dræbtes familie.

Peter Plax' far kalder hans afdøde søn for en 'superbegavet' knægt, der elskede at spille klaver, drømte om at blive psykolog og som aldrig har været i problemer.

»Peter var så langt væk fra kriminalitet, som man kan komme. Han var verdens bedste dreng. Han var altid glad og altid i godt humør. Der findes ingen, som han ikke ville hjælpe. Han var vældig populær,« siger faderen.

»Han læste videnskabelige bøger. Han var vældig nysgerrig. Og den 19. august skulle han være startet på gymnasiet,« fortsætter han.

Ifølge mor Olga tilbragte hun og sønnen dele af sommeren i Minsk i Hviderusland, hvor de besøgte familie. Hun fortæller stolt, at Peter snakkede flere sprog, og at han var yderst vellidt blandt sine venner.

»Han var en meget venlig dreng og en rigtig god kammerat. Jeg har fået mange beskeder fra forældre til hans skolekammerater, som skriver, hvor vellidt han var. Hans skolekammerater synes ikke, der findes en bedre ven end ham. Han var loyal og hjælpsom og sagde aldrig et ondt ord om sine venner.«

Der vil mandag blive holdt en mindehøjtidelighed for Peter på hans skole.

Hans mor, Olga Teouch, fortæller, at hun i første omgang ikke troede, hun ville kunne klare at deltage, men at hun har besluttet sig for at tage med alligevel, da familien har modtaget så meget kærlighed de seneste to dage.

Det var angiveligt den formodede gerningsmand, der selv ringede efter politiet fredag aften ved 22-tiden og fortalte, hvad han havde gjort.

Ifølge Aftonbladets oplysninger har han efterfølgende tilstået drabet i et forhør med politiet, men dette er endnu ikke bekræftet af hverken politiet eller drengens advokat.

»Det eneste, vi kan sige, er, at personen fortsat er anholdt og mistænkt for mord. Tirsdag klokken 12 er seneste tidspunkt for at varetægtsfængsle ham eller slippe ham fri,« siger Karl Jigland fra anklagemyndighedens pressetjeneste.