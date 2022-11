Lyt til artiklen

»På en måde er de vores ældste børn, selvom de er vores mindste børn.«

Sådan fortæller Philip Ridgeway til CNN om sine og konens nyfødte tvillinger, Lydia og Timothy, som kom til verden 31. oktober.

Tvillingerne er nemlig kommet til verden ved hjælp af embryoner, som er befrugtede æg, der har været nedfrosset siden 22. april 1992 – altså i mere end 30 år.

Embryonerne blev oprindeligt skabt til et anonymt ægtepar, der brugte en 34-årig ægdonor. I 2007 valgte parret dog at donere dem til National Embryo Donation Center i Knoxville, som har opbevaret dem siden.

Philip og Rachel Ridgeway har i forvejen fire børn i alderen på otte, seks, tre og to, der alle er undfanget på naturlig vis.

»Vi har aldrig haft et bestemt antal børn, vi gerne vil have. Vi har altid troet, at vi vil have så mange, som Gud ønskede at give os, og … da vi hørte om embryoadoption, tænkte vi, at det var noget, vi gerne ville gøre,« fortæller den nybagte far til seks.

Det medicinske betegnelse for den proces, parret gennemgik, er dog embryodonation.

Det er nemlig sådan, at folk, der gennemgår IVF, In Vitro Fertilisering, kan producere flere embryoner, end de bruger.

Derefter kan ekstra embryoner kryokonserveres til fremtidig brug eller doneres til forskning eller til folk, der gerne vil have børn.

Selv var Philip Ridgeway bare fem år gammel, da tvillingernes liv først blomstrede.