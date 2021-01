Det er tegnet med et pigment af rød okker, og det er temmelig stort – 136 centimeter langt og 54 centimeter højt. Og det befinder sig inde i en hule på den indonesiske ø Sulawesi.

Det viser et vildsvin i normal størrelse, og det er verdens ældste hulemaleri, vi taler om. Arkæologerne har fundet det, godt 45.500 år efter at det blev tegnet.

Fundet beskrives i magasinet Science Advances. Maleriet er det tidligste bevis på, at der har boet mennesker i området. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Maxime Aubert fra Australiens Griffith University er medforfatter til artiklen, og han fortæller til nyhedsbureauet AFP, at hulemaleriet blev opdaget af Basran Burhan, der studerer til læge, i 2017. Han var med på et hold udsendt af den indonesiske regering.

En arkæolog arbejder ved det ældste hulemaleri i verden på øen Sulawesi i Indonesien. Foto: ADHI AGUS OKTAVIANA

Hulen, Leang Tedongnge, ligger i en fjern dal omsluttet af limstensklipper. Der er omkring en times gang fra den nærmeste vej.

Man kan kun komme frem til dalen i den tørre del af året. I regntiden er der ofte oversvømmelser, og medlemmer af det isolerede Bugis-samfund fortalte holdet, at de aldrig var blevet set af en hvid mand.

Maleriet af vildsvinet (et 'Sulawesi warty pig') har en kort kam af oprejst hår ned ad ryggen. Det har også et par hornlignende udposninger, der alle er karakteristiske for handyrene.

Dyret ser ud til at kigge på nogle andre vildsvin, som kun er delvist synlige på billedet.

Vildsvinet på væggen i hulen på øen Sulawesi er mindst 45.500 år gammelt. Foto: ADAM BRUMM

Aubert er specialist i datering og har analyseret kalkdepoterne, der er afsat på toppen af maleriet. Han anslår alderen til at være mindst 45.500 år.

»Men det kan være meget ældre, for vi har kun kunnet datere det ved hjælp af kalken,« forklarer han.

»De, der lavede det, var helt moderne. De var ligesom os, de havde både kapaciteten og værktøjerne til at lave lige det maleri, de ville have,« tilføjede han.

For at lave de håndaftryk, der også findes i hulen på Sulawesi, skulle mændene bag dem have placeret deres hænder på overfladen og så spyttet pigment ud over dem.

Nederst på dette billede ses indgangen til hulen Leang Tedongnge på øen Sulawesi i Indonesien. Foto: ADHI AGUS OKTAVIANA

Nu håber forskerholdet, at de kan trække dna fra spyttet ud af farven, så de kan få bekræftet, at det virkelig er homo sapiens, der har lavet hulemaleriet.