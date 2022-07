Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den blev 35 år, og så gik den ikke længere. Den ældste hanpanda, der har levet i fangenskab, er død.

An An hed den, og den blev 35 år. Dens helbred var ikke godt på det seneste, og løsningen blev, at den blev aflivet for at skåne den for yderligere lidelser.

Pandaen drog sit sidste åndedrag i den zoologiske have i Hongkongs temapark Ocean Park, hvor den havde levet det meste af sit liv.

Hannen og en hunpanda, kaldet Jia Jia, blev givet til Hongkong af Kina i 1999. Det skriver CNN.

På dette arkivfoto fra 19. maj 2020 æder pandaen An An snacks. Foto: ANTHONY WALLACE Vis mere På dette arkivfoto fra 19. maj 2020 æder pandaen An An snacks. Foto: ANTHONY WALLACE

Hunnen døde i 2016 i en alder af 38 år, og det gjorde hende til den længstlevende panda i fangenskab.

En pandas levetid er normalt mellem 14 og 20 år, hvis den lever vildt. Men de kan leve meget længere i fangenskab, ifølge verdensnaturfonden (WWF).

Folkene i Ocean Park savnede An An, som var den et familiemedlem. Men den led af forhøjet blodtryk, hvilket er almindeligt blandt gamle pandaer.



Gennem de sidste tre uger blev An An holdt uden for de besøgendes syn, da dens helbred blev kraftigt forværret.

Besøgende skriver en sidste hilsen til pandaen An An, der gik bort 21. juli 2022. Foto: JOYCE ZHOU Vis mere Besøgende skriver en sidste hilsen til pandaen An An, der gik bort 21. juli 2022. Foto: JOYCE ZHOU

Han holdt op med at æde og var meget mindre aktiv, specielt de sidste dage.

Han blev aflivet torsdag morgen, efter at veterinærerne fra parken konsulterede Kinas Researchcenter for Gigantiske Pandaer.

Hongkong fik et andet pandapar i år 2007, tiåret for byens tilbagelevering til Kina. Parret består af hunnen Ying Ying og hannen Le Le.

Kina har brugt et halvt århundrede på at få antallet af pandaer til at vokse. De har lavet adskillige levesteder for vilde pandaer i bjergegne for at redde dem fra udryddelse.

Pandaen An An går rundt i sin indhegning i Ocean Park i Hongkong, Kina, i september 2020. Foto: JEROME FAVRE Vis mere Pandaen An An går rundt i sin indhegning i Ocean Park i Hongkong, Kina, i september 2020. Foto: JEROME FAVRE

De gigantiske pandaer er svære at få til at yngle i fangenskab. Men antallet af vilde pandaer er steget i de senere år.

I 2017 blev de opgraderet fra at være 'udryddelsestruede' til at være 'sårbare', efter at der kom næsten 17 procent flere vildtlevende pandaer i det sidste årti.

Sidste år viste en officiel pandaoptælling, foretaget på vegne af den kinesiske regering, at der levede 1.800 vilde pandaer i Kina.