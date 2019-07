Verdens ældste gorilla af arten vestlig lavlandsgorilla er død.

Med sine 63 år overskred gorillaen Trudy den normale levetid for en gorilla i fangenskab med et årti.

Trudy var ifølge amerikanske Little Rock Zoo den ældste gorilla i fangenskab af den art.

»Det er med tunge hjerter, at vi meddeler, at vores elskede ældste medlem af gruppen af vestlige lavlandsgorillaer er gået bort,« skriver Little Rock Zoo i et opslag på Facebook.

Trudy boede i den zoologiske have i Arkansas i mere end 31 år.

Ifølge gorillaens dyrepasser var den usædvanlig, fordi den boede sammen med han-gorillaer. Alligevel bestemte Trudy alting og dyrepasseren beskriver den som en 'boss lady'.

Gorillaer lever i Afrikas regnskove, og Trudy blev fanget i Afrika og bragt til USA i 1957.

Gorillaer kan blive op til 200 kg tunge. Der er omkring 350 gorillaer af alle arter i amerikanske zoologiske haver.

Ifølge WWF er der omkring 100.000 vestlige lavlandsgorillaer tilbage i naturen.

De lever i Congo-bassinet i de centralafrikanske regnskove, og bliver normalt 30-40 år i naturen, mens de typisk bliver 50 år i fangenskab.

Gorillaerne er ifølge WWF truet af skovrydning, ligesom landbrug og veje stresser gorillaerne og reducerer deres levesteder.

Det gør det også vanskeligere for dem at finde føde og skaber nemmere adgang for krybskytter.