Store dele af verden holder netop nu vejret. Det skyldes en tale, der skal afholdes fredag eftermiddag.

Den er af lederen af den libanesiske shiamuslimske Hizbollah-millets. Frygten er, at den kan udløse en storkrig.

Siden Hamas' terrorangreb på Israel 7. oktober og den efterfølgende krig, der har medført vedvarende bombardementer af Gazastriben, har der været stille fra Sayyed Hassan Nasrallah.

Han er lederen af den libanesiske Hizbollah-milits, der gennem de seneste uger har angrebet Israels nordlige grænse til Libanon med raketter gentagne gange.

Dog har Hizbollah med Iran som støtte holdt sig fra at gå i en stor krig med Israel.

Men bliver det ved?

Det giver Nasrallahs tale fredag med al sandsynlighed en god indikation på.

»Uanset hvad Nasrallah siger i sin tale, så vil det være interessant. Det vil være med til at sætte en retning i den her konflikt,« siger Kenneth Buhl, der er militæranalytiker og Mellemøstekspert ved Forsvarsakademiet.

Der er mange, der med stor spænding afventer, hvad Nasrallah vil sige.

Og nyhedsbureauet Reuters melder om, at mange i Libanon ikke har lavet planer efter klokken 14.00, hvor talen ventes at finde sted.

De frygter det værste.

Og det kan Kenneth Buhl godt forstå.

Sayyed Hassan Nasrallah taler som regel via tv-link, da man frygter for hans liv. Foto: Aziz Taher/Reuters/Ritzau Scanpix

»Hvis Hizbollah erklærer Israel krig, så bryder helvede løs,« siger han.

Det er dog et stort hvis.

Det er næsten en måned siden, Hamas gik ind i Israel og dræbte omkring 1400 personer. Det har siden udløst en krig mellem Israel og Hamas, der udspiller sig i Gazastriben.

Som svar har Hizbollah været aktive ved grænsen til Israel, hvor de udfører angreb på Israel i form af raketter flere gange.

Men de er endnu ikke gået ind med alt, de har.

»Der er ingen tvivl om, at mange frygter, at den her konflikt i Mellemøsten vil brede sig. Hizbollahs har udført angreb på Israel, men de er ikke gået i fuld skala krig,« siger Kenneth Buhl, der også ser en grund til, at krigen endnu ikke har bredt sig over store dele af Mellemøsten.

»Iran, som støtter Hizbollah og Hamas, har ingen interesse i en konflikt, der spreder sig. Det har Hizbollah heller ikke. Israel er den største militære magt i Mellemøsten. Og selvom Hizbollah er blevet væsentlig stærkere og kan udføre stor skade på Israel, hvis de går i krig, så vil Libanon blive voldsomt ramt af en krig, og det vil kunne svække Hizbollahs opbakning,« siger den danske ekspert.

Der er dog ingen tvivl om, at den libanesiske milits, der vurderes til at være stærkere end den libanesiske hær, har mulighed for at gøre rigtig ondt på Israel.

Og beslutter Sayyed Hassan Nasrallah sig for, at Hizbollah skal i krig med Israel, så er det ikke til at sige, hvad der sker.

Netop nu holder verden vejret.