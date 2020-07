I hele verden er knap 618.000 mennesker nu døde med coronasmitte. USA er det land med flest smittede og døde.

Antallet af bekræftede tilfælde af coronasmitte har onsdag passeret 15 millioner på verdensplan.

Hidtil er 15.000.424 mennesker i verden bekræftet smittet, viser en opgørelse fra det amerikanske Johns Hopkins University.

USA tegner sig for over en fjerdedel af de bekræftede smittetilfælde. 3,9 millioner mennesker er blevet testet positive for smitten i USA.

I hele verden er knap 618.000 mennesker nu døde med coronasmitte.

Næsten en fjerdedel af de coronarelaterede dødsfald i verden er registreret i USA. Med 142.312 døde coronapatienter er USA det land i verden, der kan melde om flest coronadødsofre.

I lande med begrænset testkapacitet viser opgørelserne dog kun en del af det samlede antal reelle tilfælde. Eksperter anslår, at både smitte- og dødstal er langt højere, end de faktiske tal viser.

Det er mindre end en måned siden, at det samlede antal døde rundede en halv million på verdensplan. Det skete 28. juni. Samme dag rundede smittetallet ti millioner globalt.

Det første smittetilfælde med coronavirus blev bekræftet i Kina i begyndelsen af januar, og tre måneder efter ramte det globale smittetal en million.

/ritzau/