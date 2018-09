Japan har verdens ældste befolkning, og nu har de også verdens ældste ægtepar. Med en kombineret alder på 208 år!

Det er en præstation, der skyldes hendes tålmodighed, siger konen i selskabet om 80 års ægteskab.

Masao Matsumoto er 108 år og hans kone, Miyako, er såmænd bare 100 år gammel. Deres ægteskab, indgået i oktober 1937, har netop fået Guinness World Records bevis for, at det er verdens ældste.

»Jeg er så glad. Det er takket være min tålmodighed, virkelig,« siger fru Matsumoto med et grin.

Verdens ældste nulevende ægtepar, Masao Matsumoto (th) og Miyako Matsumoto, med Guinness World Records certifikat. Foto: KWIYEON HA

Hun poserer sammen med sin mand og familiemedlemmer med et indrammet certifikat i det alderdomshjem, hvor de bor.

»Jeg er så taknemmelig, at det får mig til at græde,« fortæller hun til nyhedsbureauet Reuters.

Hr. og fru Matsumotos fik aldrig tid til at have et rigtigt bryllup. Japan var nemlig på vej i krig, og hr. Matsumoto blev sendt til udlandet som soldat.

Det var dog ingen hindring for at starte en rigtig stor familie. Oldebarn nummer 25 blev født så sent som i sidste måned.

Masao Matsumoto og Miyako Matsumoto er verdens ældste nulevende ægtepar. Foto: Kwiyeon Ha

»De er begyndt på den sidste del af livet. Det var en ære for dem at modtage denne æresbevisning. Jeg ønsker for dem, at de kan fortsætte med at leve et fredfyldt liv,« siger deres datter Hiromi.

Japanerne lever omkring 84 år, kun en smule kortere end folk fra Hong Kong.

Rekorden som det ældste ægtepar nogensinde tilhører stadig nordmændene Karl og Gudrun Dolven.

De nåede en kombineret alder på 210 år og 65 dage, da Gudrun døde i 2004.