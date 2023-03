Lyt til artiklen

Om morgenen fredag 24. februar fik Vera Zjilyna en sms fra sin mand, som er soldat i den blodige Donetsk-region i Ukraine.

»Jeg elsker dig højt og er tilbage snart,« skrev han. Det var det sidste, hun hørte fra ham.

I beskeden stod der også, at han skulle ud på en kampmission og ville skrive igen, når han kom tilbage. Det er nu mere end to uger siden, og Vera Zjilyna har stadig ikke fået den besked.

Vera Zjilynas mand hedder Bily Arthur Oleksijovytj, er 24 år og er chefsergent i den ukrainske hær. De har ikke været gift længe, forklarer hun. Så kom krigen.

Bily Arthur Oleksijovytj og Vera Zjilynas har kun været gift i kort tid, forklarer hun. Nu lever hun i håbet om, at han kommer tilbage igen.

»Min mand er meget flittig. Før han tjente i krigen, var han tatovør og havde sin egen salon. Men at kæmpe for sit land var det vigtigste for ham.«

Hun husker, at det var som at blive ramt af en granat, da hans øverstbefalende og soldaterkammerater overleverede nyheden til hende.

Vera Zjilynas mand skulle være død i forbindelse med krigshandlinger i Donetsk-regionen. Hans sidst kendte lokation var landsbyen Andrijivka.

»Jeg kunne ikke være i mig selv i tre dage, men så tog jeg mig sammen og begyndte at lede efter ham.«

Hans soldaterkammerater og selv hans mor har mentalt begravet ham, selvom der ikke er noget lig, forklarer hun. Og det har gjort det svært for Vera Zjilyna.

Og det er her, at B.T. kommer i kontakt med hende. På både Facebook og det sociale medie Telegram, der er populært i Ukraine, findes der adskillige grupper for savnede i krigen. I én er der mere end 400.000 medlemmer og tusindvis af opslag. I en anden er der over 140.000 i gruppen og i en tredje er der omkring 50.000 medlemmer.

I de store grupper er der på nogle tidspunkter et nyt opslag hvert tredje minut, hvor pårørende og frivillige deler billeder og tekster om savnede personer og soldater.

»Han har et stort ar på højre arm,« står der om en. »Han har en tatovering af Jesus på venstre side af overkroppen,« står der om en anden.

Bily Arthur Oleksijovytj forsvandt ifølge konen, Vera Zjilyna, i retning af Bakhmut, som har været centrum for nogle af krigens hårdeste krigshandlinger.

I mange af opslagene står der navnet på den savnede, fødselsdato og informationer om, hvor personens sidste kendte lokation var.

Det er her, at billedet af 24-årige Bily Arthur Oleksijovytj dukker op, da Vera Zjilyna har delt det.

»Jeg tror ikke på, at han er død, for han kunne altid komme ud af enhver situation,« siger hun.

Med hjælp fra sine venner helliger Vera Zjilyna al sin tid på at lede efter sin mand, fordi hun tror, at han er taget som krigsfange af Rusland. Det har B.T. dog ikke set dokumentation for.

»Jeg gør alt i min magt for at finde ham,« fortæller hun.

Ifølge ukrainske myndigheder var der ved årsskiftet mere end 15.000 ukrainske civile og soldater savnede i forbindelse med krigen.