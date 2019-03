I den særlige anklager Robert Muellers rapport erklæres USA' præsident, Donald Trump, hverken skyldig eller ikke-skyldig i at have samarbejdet med Rusland i valgåret 2016.

Det fremgår af et brev, som justitsminister William Barr har sendt til politikere i den amerikanske kongres.

Mueller og hans hold har siden 2017 undersøgt, om der var et samarbejde mellem Rusland og Trumpkampagnen i valgåret 2016.

Af brevet fra justitsminister William Barr fremgår det, at Mueller-rapporten kan konstatere russiske indblanding i valgkampen i 2016.

Men Mueller vil i sin rapport ikke fælde en afgørelse, om præsidenten har forsøgt obstruktion under efterforskningen.

BLÅ BOG: Alle øjne i Washington er på Muellers rapport USA's særlige anklager har afsluttet sin undersøgelse af mulig russisk indflydelse på præsidentvalget i 2016. Robert Mueller har tjent USA på forskellig vis i næsten fire årtier i alt. Senest har han haft den kontroversielle opgave at efterforske præsident Donald Trump og hans ansatte. Alder: 74 år Fødested: Manhattan, New York, 1944. Uddannelse: 1964-1966: Bachelor fra Princeton University. 1966-1968: Master i internationale studier fra New York University. 1971-1973: Juraeksamen fra University of Virginia. Karriere: 1976-1982: Offentlig anklager i det nordlige Californien. 1982-1987: Assistent til offentlig anklager i Massachusetts. 1989-1993: Assistent for USA's justitsminister og leder af ministeriets kriminalafdeling. 1998-2001: Offentlig anklager det nordlige Californien. 2001-2013: Direktør for FBI (længst siddende siden FBI-grundlægger J. Edgar Hoover). 2017-2019: Særlig anklager og leder af Rusland-undersøgelse. Militærtjeneste: 1968-71: Officer i USA's flåde i Vietnam. Modtog flere medaljer for mod og for at blive såret i kamp. Civilstand: Gift med Ann Cabell Standish (gift i 1966) Sammen har de to børn. Kilder: FBI, Business Insider og Wired. /ritzau/

'Den særlige anklager drog derfor ikke en konklusion - den ene eller den anden vej - om den undersøgte adfærd udgjorde obstruktion i forfatningens forstand,' skriver Barr.

Mueller og hans hold afleverede deres rapport til justitsministeren fredag. Det er ham, der vil afgøre, hvor meget af rapporten, der skal offentliggøres. Demokraterne mener, at hele rapporten og dens underliggende tekster skal frigives.

Det hedder i Muellers gennemgang, at 'selv om denne rapport ikke konkluderer, at præsidenten begik en forbrydelse, så frikender den ham ikke.'

Her ses den særlige anklager Robert Mueller. Foto: JIM LO SCALZO Vis mere Her ses den særlige anklager Robert Mueller. Foto: JIM LO SCALZO

Det bliver derfor justitsministeren, der skal træffe beslutningen, om Trump og hans kampagne har begået en forbrydelse.

Det afviser Barr sammen med sin vicejustitsminister, Rod Rosenstein.

'Rod Rosenstein og jeg har konkluderet, at beviserne, der er fremkommet under den særlige anklagers efterforskning, ikke er tilstrækkelig til at fastslå, at præsidenten begik en forbrydelse ved obstruktion af sagen,' skriver Barr i sit brev.

I en kommentar fra Det Hvide Hus heder det, at Mueller-rapporten er en 'total og fuldstændig frikendelse.'

/ritzau/Reuters